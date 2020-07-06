New Balance繽紛新款、Nike哈密瓜漸層！夏天必收的5雙「果汁色」球鞋

編輯／Emily 圖／翻攝自nicekicks.com、nike.com/kr、puma.com、vanstaiwan.com、offspring.co.uk

天氣越來越熱，穿上繽紛的淺色系，視覺也瞬間消暑，不只服裝，腳上的球鞋也要同色系才夠夏天。許多運動品牌紛紛使用淡黃、粉橘、蘋果綠等水果配色，推出清新可愛的「果汁色」球鞋，這裡特別整理了5雙心動款式，快把它們列入購物清單。

1.Nike

Nike Air Max 95是很受歡迎的必備款之一，其中一款「Melon Gradient」配色，在流線型漸層位置使用淺綠、黃、橘等水果色，看起來就像哈密瓜，配色好消暑。這款售價約台幣4,392元。

2.New Balance

New Balance配合夏天，將他們的New Balance M992鞋款換上粉嫩新色，主體是果汁黃，配上粉紅、淺藍、蘋果綠等鮮豔色點綴，讓人聯想到冰冰的水果雪酪，穿在腳上超繽紛。這款暫定夏季上架，目前尚未有確切販售資訊。

3.Puma

Puma的RS-X³ Plastic鞋款也有推出果汁系配色，使用亮粉紅搭配湖水藍、螢光綠等清涼配色，非常適合夏天，隨便搭就亮眼又吸睛。這款售價約台幣3,238元。

4.Vans

不想要太繁複的設計，可以考慮Vans經典的OLD SKOOL鞋款，簡單的外型改變配色後煥然一新，原本單一素色的鞋面，變成米白搭彩虹暈染，渲染部分把淺淺的黃、粉、藍混在一起好夢幻。這款售價台幣2,380元。

5.Adidas

除了整雙都彩色的款式，Adidas Gazelle鞋款的「OFFICE LOVES LONDON」系列，維持原本的小白鞋外觀，但三條線、鞋後跟部分用了粉紅、淺綠、淺藍配色，替單調的白鞋增添夏日氣息。這款售價約台幣2,557元。

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