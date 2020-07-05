森林系《精靈寶可夢》浪漫登場！瞇眼皮卡丘萌度加倍、薄荷綠小抽屜超想收

編輯／Emily 圖／翻攝自bpnavi.jp、fashion-press.net

《精靈寶可夢》的皮卡丘總是用可愛模樣攻陷大家的錢包，這次他們與日本Bandai合作，推出新的「皮卡丘森林」一番賞系列，瞇著眼、趴睡的皮卡丘整個萌度加倍，做成抱枕玩偶抱起來超療癒，另外還有大容量化妝包、小抽屜等實用小物，每一款都讓粉絲想收藏。

「皮卡丘森林」一番賞系列的A、B賞都是瞇著眼、露出笑容、呈趴睡姿勢的皮卡丘，可愛表情配上淺黃色澤，比原版更萌！A賞是比較有彈性的玩偶，B賞則是毛絨絨材質，柔軟好捏。

超難得到的「最終賞」也是皮卡丘玩偶，還加上粉色的「雪拉比」來做伴，兩隻一起趴在綠色草地上也太Q。

接下來是讓女孩們超心動的獎品，C賞是薄荷綠的透明小抽屜，上面印了皮卡丘、雪拉比與花草圖案，拿來放化妝品、雜物都很適合。D賞是大型化妝包，印了皮卡丘和花朵圖案，重點是超大容量非常實用。

E、F賞分別是環保購物袋和透明小收納包，上面都印了花花皮卡丘圖案，小收納包適合裝零錢、小雜物，共有五種花色，配色清新可愛。

G賞是粉嫩色系的毛巾，有三款長條型和四款小方巾，圖案全都浪漫唯美。H賞則是食物保鮮盒，有六種款式。這系列一抽650日圓（約台幣178元），7月4日於日本開賣。

喜歡《精靈寶可夢》周邊商品的話，他們也和手錶品牌IceWatch合作，推出限定款手錶，彩虹漸層錶面中間有金色線條畫的皮卡丘，配上正面白、背面粉的錶帶，整體配色繽紛夢幻，淺色系特別有夏日氣息。這款7月4日會在Pokemon Center線上商店開賣，售價16,000日圓不含稅（約台幣4,387元）。

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