fb ig video ETtoday search mobile

森林系《精靈寶可夢》浪漫登場！瞇眼皮卡丘萌度加倍、薄荷綠小抽屜超想收

>

編輯／Emily　圖／翻攝自bpnavi.jp、fashion-press.net

《精靈寶可夢》的皮卡丘總是用可愛模樣攻陷大家的錢包，這次他們與日本Bandai合作，推出新的「皮卡丘森林」一番賞系列，瞇著眼、趴睡的皮卡丘整個萌度加倍，做成抱枕玩偶抱起來超療癒，另外還有大容量化妝包、小抽屜等實用小物，每一款都讓粉絲想收藏。

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

「皮卡丘森林」一番賞系列的A、B賞都是瞇著眼、露出笑容、呈趴睡姿勢的皮卡丘，可愛表情配上淺黃色澤，比原版更萌！A賞是比較有彈性的玩偶，B賞則是毛絨絨材質，柔軟好捏。

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

超難得到的「最終賞」也是皮卡丘玩偶，還加上粉色的「雪拉比」來做伴，兩隻一起趴在綠色草地上也太Q。

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

接下來是讓女孩們超心動的獎品，C賞是薄荷綠的透明小抽屜，上面印了皮卡丘、雪拉比與花草圖案，拿來放化妝品、雜物都很適合。D賞是大型化妝包，印了皮卡丘和花朵圖案，重點是超大容量非常實用。

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

E、F賞分別是環保購物袋和透明小收納包，上面都印了花花皮卡丘圖案，小收納包適合裝零錢、小雜物，共有五種花色，配色清新可愛。

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

G賞是粉嫩色系的毛巾，有三款長條型和四款小方巾，圖案全都浪漫唯美。H賞則是食物保鮮盒，有六種款式。這系列一抽650日圓（約台幣178元），7月4日於日本開賣。

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

喜歡《精靈寶可夢》周邊商品的話，他們也和手錶品牌IceWatch合作，推出限定款手錶，彩虹漸層錶面中間有金色線條畫的皮卡丘，配上正面白、背面粉的錶帶，整體配色繽紛夢幻，淺色系特別有夏日氣息。這款7月4日會在Pokemon Center線上商店開賣，售價16,000日圓不含稅（約台幣4,387元）。

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘森林一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

►「皺臉皮卡丘」公仔被軟糖酸到！搞笑表情讓網友跪求量產

►日本小香奈兒聯名寶可夢！皮卡丘、伊布同色系相機包　背著走可愛翻倍

關鍵字：

皮卡丘, 寶可夢, 精靈寶可夢, 一番賞, pokemon
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

許瑋甯深夜「咬唇扭腰」曬清涼穿搭！男網友暴動：這種自然的性感很可以

許瑋甯深夜「咬唇扭腰」曬清涼穿搭！男網友暴動：這種自然的性感很可以

金裕貞曾因臉圓被嘲「長歪」！學會提拉按摩4步驟　一週瘦出V線條

金裕貞曾因臉圓被嘲「長歪」！學會提拉按摩4步驟　一週瘦出V線條

網傳「4大地雷食物」少吃！　小心私密處飄異味 國民妹妹金裕貞「甜辣穿搭」超撩男！針織衫、白襯衫都是心機單品 職場上遇到讓人超厭世的星座Top 3！第三竟是隨和老好人代表 《夫婦的世界》閔賢書拿「神物」燙衣服　女網友一致：我也這樣做！ PTT、Dcard推爆的美白乳液！5個開架品牌有效改善色差　價格超親民 森林系《精靈寶可夢》浪漫登場！瞇眼皮卡丘萌度加倍、薄荷綠小抽屜超想收 霍建華逾300萬元沛納海訂製錶上手　PK老婆林心如的閃亮戒　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面