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歐米茄海馬經典潛水錶與時俱進　亮色出擊更年輕

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▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄Seamaster海馬系列Planet Ocean 600米，272,100元。（圖／ETtoday，下同）

時尚中心／台北報導

夏季潛水錶大軍來襲，歐米茄（OMEGA）Seamaster海馬系列的經典地位始終屹立不搖，但經典不只是傳奇，還能與時俱進再一次精彩演繹，旗下海馬Planet Ocean 600米腕錶重現令錶迷難忘的亮橘色錶圈，而甲板紋裝飾面盤的Aqua Terra腕錶則換上綠色或藍2款新色，充滿年輕活力的新作，熱情迎接盛夏來臨！

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲面盤為灰色瓷化鈦金屬的Seamaster海馬系列Planet Ocean 600米，搭配橘色細節展現年輕活力。

海馬Planet Ocean 600米腕錶橘圈重出江湖
歐米茄潛水錶曾伴隨底探險家William Beebe、水肺潛水之父Jacques Cousteau與自由潛水家Jacques Mayol冒險，啟發品牌於2005年創作海馬Planet Ocean 600米腕錶，並搭載革命性同軸擒縱機芯，當時配備的亮橘色錶圈與錶帶成為招牌設計，品牌從未忘記最初的創作理念，今年回歸原點且愈發精準強悍。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seamaster海馬系列Planet Ocean 600米同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕錶，212,000元。

新版海馬Planet Ocean 600米腕錶擁有標誌性的橘色陶瓷錶圈，覆以Super-LumiNova超螢光塗料的白色液態陶瓷潛水刻度，便於潛水員識別並確保安全性，而面盤材質亦彰顯品牌的用心，當中同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕錶採用白色陶瓷面盤，裝載8900同軸擒縱大師天文台機芯，顯示時、分、秒與日期；搭載9900同軸擒縱大師天文台計時機芯的同軸擒縱45.5毫米大師天文台計時腕錶，則配備灰色瓷化鈦金屬，流露與眾不同的氣質。

▲▼歐米茄海馬經典潛水錶。（圖／業務提供）

▲Aqua Terra腕錶以甲板紋裝飾面盤，今年推出綠色面盤款式，187,300元。

海馬Aqua Terra腕錶新色出擊
海馬系列另一經典之作Aqua Terra始終以完美平衡細膩內涵與海洋精神，以優雅運動風著稱，新版本41毫米錶款搭配不鏽鋼對稱錶殼，錶背採用波浪邊緣設計，不變的招牌設計為太陽線紋磨砂面盤，飾有靈感源自豪華遊艇上木質甲板的獨特水平線條甲板紋，換上藍色或綠色亮相，更添鮮活風采。

▲▼歐米茄海馬經典潛水錶。（圖／業務提供）

▲藍色甲板紋面盤的Aqua Terra腕錶，187,300元。

內在也與時俱進，搭載榮獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）的業內最高標準認證的歐米茄8900大師天文台認證機芯，具卓越的抗磁性能，在電磁波無所不在的日常生活，錶款依然精準無誤。

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, 海馬, Seamaster
fashion.net

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