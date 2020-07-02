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BURBERRY TB印花換上夏天配色出泳裝！全新「Alice包」終於登場

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▲BURBERRY全新TB Summer Monogram泳裝也太好看！「Alice」包款終於登場。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、記者王則絲攝

BURBERRY近日釋出由超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）代言的全新夏季TB MONOGRAM系列形象，創意總監Riccardo Tisci將原先的TB花押LOGO改造為大膽的天藍色與亮橙色配色，推出一系列輕量單品，包括了陣陣熱浪下必備的泳裝！同時，BURBERRY早秋系列商品已悄悄登陸台灣，以創辦人Thomas Burberry女兒名字為名的「Alice」新款包也超限量登場。

▲Burberry夏季新TB Monogram、早秋。（圖／品牌提供）

TB花押LOGO為BURBERRY現任創意總監Riccardo Tisci攜手藝術指導Peter Saville於2018年上任後所創作，第一個MONOGRAM系列為大家熟知的米色搭配棕色調經典配色，今夏推出的第二款TB Summer Monogram系列一口氣加入了眾多大膽的色彩，包括深米色、天藍色、石墨色、與橙色調鈷藍色，並將字母加大尺寸，共推出多款男、女裝，以及眾多包款配件。

▲Burberry夏季新TB Monogram、早秋。（圖／品牌提供）

▲Burberry早秋。（圖／記者王則絲攝）

▲泳裝系列共有推出連身款式與坎達爾珍娜示範的兩截式款式。

Riccardo Tisci透露今夏推出的「TB Summer Monogram」系列其實是由「夏天的白日夢」作為設計靈感，因此可以發現本系列的概念相當夢幻，包括了形象廣告中利用真實畫面與CGI（電腦合成）動畫結合出虛實交錯的場景。

同時，BURBERRY早秋系列也終於登陸台灣，以經典為基礎混搭眾多新穎元素，強調圖案、印花與寬鬆的版型，其中不難看見Riccardo Tisci的熱情所在，例如延續了上一季的維多利亞寫實動物風格、斑馬紋單品，以及古老的航海圖風格，都體現了Riccardo Tisci熱愛動物與旅行的特質。

▲Burberry早秋。（圖／記者王則絲攝）

▲像是這款「猴子圖鑑印花」，其吉祥之意特別受東方人的喜愛。

眾多新品中最備受矚目的不外乎便是包款，今年早秋BURBERRY為TB Bag系列增加了一名新成員「Alice」，以創辦人Thomas Burberry的女兒為命名，利用超柔軟的皮革打造，配上短背帶以跟上「腋下包」的潮流趨勢，容量則是加倍增大，不僅有兩格大空間，中間還有拉鍊夾層，包內與包外也都有暗袋可使用。

▲Burberry早秋。（圖／記者王則絲攝）

▲Burberry夏季新TB Monogram、早秋。（圖／品牌提供）

▲全新Alice包款。

▲Burberry夏季新TB Monogram、早秋。（圖／品牌提供）

▲時尚圈近期也吹起一陣「寬沿帽」風潮。

►包・開箱／女神搶背的「帆布TB包」　學會「特殊開法」不出糗

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關鍵字：

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fashion.net

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