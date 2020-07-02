潮牌UNDEFEATED把星巴克綠「變螢光」　聯名圍裙、帽子好搶眼

▲星巴克聯名街頭潮牌UNDEFEATED。（圖／星巴克提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在推出充滿夏天風情的小雛菊、罌粟花系列新品，引發討論之後，最新的聯名款又要來啦！首次與美國街頭潮牌UNDEFEATED合作，推出共9款商品，除了基本款的水杯水瓶之外，還有帽子跟圍裙產品，霓虹螢光搭配低調黑，讓人想要多看兩眼！

UNDEFEATED 於 2002 年成立於美國洛杉磯，由美國潮流界的知名人士 Eddie Cruz 與 James Bond 所創辦，UNDEFEATED的中文意思為「未曾被擊敗」，反映品牌的核心精神。該品牌多以聯名的形式出現在公眾面前，與Nike、Adidas、Puma、Stussy、Supreme、New Balance、Converse、Visvim等都有合作。以街頭文化為靈感，現已成為代表性的潮流品牌。

▲UNDEFEATED 不鏽鋼水瓶售價1,400元。 容量20OZ。

▲UNDEFEATED包兩件組售價700元。

星巴克本次與UNDEFEATED聯名共有9款商品，包括經典的雙層馬克杯、不鏽鋼杯、TOGO冷水杯等實用性產品，單價從850元至1,400元不等，最特別的是本次還結合品牌之長，推出聯名款帽子、圍裙、筆記本與提袋等，單價從680元起至850元不等。

▲UNDEFEATED 不鏽TOGO 冷水杯售價900元。容量16OZ。

▲（左）UNDEFEATED 帽子售價400元；（右）UNDEFEATED圍裙售價850元。

其聯名商品設計特色是將星巴克的綠色，轉化為霓虹螢光色，用高調亮色對比全黑背景，搭配未來感的俐落線條，帶來十足明快的律動性與節奏感。業者表示，全系列聯名商品將於7／14起於全台門市及線上門市推出。

而居家通路HOLA也與迪士尼合作，打造「Cars」聯名居家用品，以卡通系列主角閃電麥坤、風暴、克魯茲為題，推出10種兒童房商品，並在新品期間推出優惠價，如閃電麥昆單層堆疊抽屜櫃，原價699元至899元，特價599元至799元；閃電麥坤型和室椅，原價 2,490元，特價1,890元。

▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA提供）