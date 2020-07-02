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叛逆粉色潮來了！REDValentino早秋致敬「龐克美學」爆款搶先看

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▲REDValentino 2020 早秋系列掀起叛逆粉色潮，本季爆款提前揭曉 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

「隨心隨意，大膽跟著直覺走。 」是法國時尚品牌REDValentino 2020 早秋系列宗旨，品牌於今（2日）舉辦發表，延續過往夢幻卻帶有一絲叛逆的個性，此次以1980 年代的英國 Club 氛圍展開，像是粉色調下經典浪漫蝴蝶結卻多了龐克風格，圓滿每個乖巧女孩心中的惡女靈魂。

▲REDValentino 。（圖／品牌提供）

▲REDValentino 。（圖／品牌提供）

▲REDValentino 早秋系列以1980 年代的英國 Club 氛圍展開，詮釋龐克美學；高跟鞋可以配上長襪、透明波點變得個性。（圖／品牌提供）

REDValentino主張在浪漫與叛逆世界的旅程中帶出時尚品味，此次2020早秋系列以1980 年代的英國 Club 氛圍展開，靈魂人物少不了瑪丹娜、黛安娜王妃，不拘一格、自由奔放，巧遇 1990 年代 Riot Grrrl American 地下女權主義運動的龐克美學，碰撞出全新火花。雖是夢幻至極的粉紅色，但是輪廓採用廓形的剪裁配上燈籠袖及大荷葉邊，細節上完美展現叛逆個性，復古的同時兼顧耐看特性。

▲REDValentino 。（圖／品牌提供）

▲立體嵌花鏤空蕾絲洋裝（右），NT$59,800；蝴蝶結蓬袖上衣（左），NT14,800。（圖／品牌提供）

▲REDValentino 。（圖／品牌提供）

▲REDValentino 。（圖／品牌提供）

▲「RED」字樣的棒球外套，俐落剪裁遇上柔美透視蕾絲輔助也是重點單品 ，波點網紗裝飾棒球外套，NT$29,800。（圖／品牌提供）

又如嬌俏裙款搭配軍靴和豹紋襪引人注目，誰說高跟鞋不能搭配長襪，依舊走在獨特時尚審美上。還有藏著品牌經典「RED」字樣的棒球外套，剛毅的俐落剪裁遇上柔美透視蕾絲輔助，強烈的視覺效果十分出彩；另也有格紋圖案針織衫及標語印花 T 恤、花邊裙及雲石紋水洗牛仔褲，傳遞濃厚復古情懷。

▲REDValentino 。（圖／品牌提供）

▲REDValentino 。（圖／品牌提供）

▲經典浪漫蝴蝶結也是本季一大亮點，出現在襯衣、小禮服裙、皮質露肩裙之上，花卉刺繡波點網紗蓬袖洋裝（圖一），NT54,800；立體嵌花鏤空蕾絲洋裝（圖二），NT$59,800。（圖／品牌提供）

品牌的經典浪漫蝴蝶結也是本季一大亮點，出現在襯衣、小禮服裙、皮質露肩裙之上，立體之餘以精緻的布料與對比的顏色來詮釋，非傳統且摩登讓人印象深刻。配飾方面同樣令人生火，包括招牌 Rock Ruffles 手袋推出 XL 版，最新的 Bowalk 球鞋綴飾顯眼的半蝴蝶結，看似厚重增高卻異常輕盈。Reddilicious 娃娃鞋則換上閃亮飾面，與Bikered 軍靴硬朗型格，構成鮮明對比。

▲REDValentino 。（圖／品牌提供）

▲REDValentino 。（圖／品牌提供）

▲Leo Panther Jacket 波點網紗裝飾棒球外套，NT$29,800；斜背包NT$17,800 。（圖／品牌提供）

同樣主打粉色調，「喀什米爾之王」義大利時裝品牌Brunello Cucinelli 夏季以極簡主義為體，在服裝的元素上展現純粹與輕盈，一系列具透明感的烏干紗、喬其紗的絲質女裝單品，呈現女性專屬的柔美特質。夏季色系及低飽和透明感色系，烏干紗輕薄質地卻帶有硬挺的效果，多層次穿搭依然保持服裝的通透性，營造出十足的空氣感；搭配像液體般光滑柔軟的Nappa皮革或自然紋理斜紋布製作的立體剪裁褲裝，平衡上身柔美的女性氣質，和諧卻不過於衝突，在男性與女性風格之間達到完美平衡的美感。

▲Brunello Cucinelli 。（圖／品牌提供）

▲Brunello Cucinelli 夏季粉色烏干紗襯衫NT$72,500 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

法國, 時尚, 品牌, REDValentino , 2020, 早秋
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