「萊恩薯條抱枕」讓人快流口水！每根都能拿出來　揪朋友一起抱更療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自store.kakaofriends.com、etsy.com

韓國KAKAO FRIENDS的萊恩長相呆萌超圈粉，這次配合夏季海灘酒吧主題，推出變成食物造型的萊恩商品，把它跟美食結合後更Q了，其中一款「萊恩薯條抱枕」更是可愛到不行，裡面的薯條居然能一根一根拿出來，每根都是一個娃娃，有這款抱枕陪伴也太療癒。

「萊恩薯條抱枕」造型就是一個放大版的盒裝薯條，下方是紅色的包裝盒，中間露出萊恩可愛的臉，盒中裝了五根粗粗胖胖的黃色薯條，每一根上面都印著笑臉，還能把它們跟盒子分開，一根一根拿出來玩，等於買一個抱枕，附贈好多隻小娃娃，有了薯條們做伴，在家絕對不孤單。這款售價36,000韓元（約台幣883元）。

除了薯條抱枕，還有一款「萊恩漢堡海灘巾」，橘色的萊恩變成圓圓的漢堡造型超適合，整體配色鮮艷可愛，做成140×140公分的大型毛巾，在夏天非常實用，平常洗澡或去海邊、泳池玩水都能用，披在身上絕對會成為注目的焦點。這款售價25,000韓元（約台幣613元）。

對食物造型小物沒抵抗力的話，可以看看外國品牌ROMMYDEBOMMY，他們專門設計各種食物造型包包，其中有兩款薯條、漢堡系列的側背包超可愛，一個是圓盤子裝的漢堡、薯條套餐，另一款是只有薯條加番茄醬的造型，看起來跟真的食物一樣，逼真又可愛，售價分別約為台幣13,667元、台幣12,630元。

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