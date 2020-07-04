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「時髦女一」徐睿知下戲就卸妝，洗頭不吹乾養出好髮質

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▲▼ 「時髦女一」徐睿知下戲就卸妝 。（圖／翻攝自tvn、Netflix、IG、Get it beauty）

▲徐睿知的私下最注重清潔卸妝。（圖／翻攝自IG/iammaeng、Netflix）

編輯 / Lily

繼最美小三韓素希之後，韓劇《雖然是精神病但沒關係》的女主角徐睿知討論度攀升，她時髦冷豔的外表下，舉凡穿的衣服、使用的唇色，甚至是保養的方式都是焦點，有著近乎完美細緻肌膚的她，護膚方式也很有一套，一起來學習！

擁有一張高級臉，肌膚白淨的她曾在美妝節目《Get it Beauty》中分享，自己非常注重卸妝，只要工作結束後的第一件事就是立刻卸妝。她特別鍾愛卸妝水，會先用卸妝水充分浸失化妝棉後，敷在臉上停留10秒鐘，接著在將臉上彩妝慢慢抹掉。

如果眼妝較濃厚的話，一定會用眼唇卸妝液分區處理，溫和卸妝、盡量不摩擦肌膚，是她保養基本功，她也進一步分享，建議大家挑選保濕度較高的化妝水，溫潤觸感能在卸妝摩擦同時將傷害減到最低。

▲▼ 「時髦女一」徐睿知下戲就卸妝 。（圖／翻攝自tvn、Netflix、IG、Get it beauty）

▲素顏上竟也禁得起考驗。（圖／翻攝自Get it Beauty）

她雖重視卸妝清潔，但充分卸除彩妝後，她並不會特別再用洗面乳清潔一次，因為過度清潔會使肌膚變乾，保養注重迅速確實，每天必做的就是基礎三步驟，就是化妝水、精華液和乳液。非工作時間盡量不化妝，讓肌膚能夠喘息，同時避免化妝品堵塞毛孔，造成肌膚傷害。

而她的養髮秘訣就是從來不用吹風機吹頭，多年來洗完頭後都是自然風乾，堅持不染髮原則，髮尾更是每三周修剪一次，這樣能讓秀髮長得更快更好，也不太有落髮問題。

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關鍵字：

徐睿知, 雖然是精神病但沒關係, 保養, 秘訣, 女星
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