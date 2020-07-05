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張鈞甯墾丁拍戲有「仙女水」護體　曬得肌膚泛紅卻照樣發光

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▲張鈞甯,雅頓,伊麗莎白,得因特,美白,安瓶,精華水,仙女水,。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯搶先用了仙女水，肌膚亮得發光。（圖／翻攝自張鈞甯臉書、品牌提供）

記者李薇／台北報導

藝人張鈞甯最近到南部墾丁拍戲，面對南部大太陽的照射，肌膚也開始出現泛紅問題，尤其像是她肌膚比較敏感、嬌嫩，紫外線更是容易造成傷害，不過好險她早就搶先使用「仙女水」，透過先拍再敷，幫助肌膚保水度增加，膚質也會細滑柔嫩。

▲張鈞甯,雅頓,伊麗莎白,得因特,美白,安瓶,精華水,仙女水,。（圖／品牌提供）

▲雅頓推出超美的仙女水，售價1800元。（圖／品牌提供）

這罐仙女水出自伊麗莎白雅頓的「時空還原再生露」，它是現在最潮流的精華水成分，比起精華更加細緻又水潤，在使用的時候，先幫助臉部肌膚清潔之後，先滴5滴在手部肌膚，然後輕輕拍再臉上，後續也可以搭配化妝棉濕敷，這樣可以幫助精華成分吸收，重現細緻光澤的膚況。

▲張鈞甯,雅頓,伊麗莎白,得因特,美白,安瓶,精華水,仙女水,。（圖／品牌提供）

▲得英特推出美白安瓶售價9600元。（圖／品牌提供）

在用完仙女水之後，後續還是需要搭配精華才能補充完善的營養，像是得英特的美白系列推出了升級版的美白安瓶「肌因美白光纖淨斑精露」，質地絲滑好推勻，就像是水狀的精華一般，一塗抹到肌膚就可以立刻吸收進去。

因為超級好吸收，所以能夠更加深入肌膚底層，尤其是膚色不均的狀況，像是斑點、痘疤的暗沉，都可以透過它快速更新，重現明亮白透的膚質，非常適合需要調理肌膚灰暗的女孩，透過它讓自己散發光采自信

關鍵字：

張鈞甯, 雅頓, 伊麗莎白, 得英特, 美白, 安瓶, 精華水, 仙女水
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