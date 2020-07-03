王陽明、蔡詩芸情侶裝要點：太過頭就不酷了　3套超帥穿搭快學起來！

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

藝人王陽明與老婆蔡詩芸的好感情人人稱羨，今年重新開啟了兩人共同經營的YouTube頻道《The Sundizz Show》，不僅和大家分享生活，也作為和粉絲們交流的管道，許多人對於王陽明與蔡詩芸夫妻倆的情侶穿搭非常好奇，最新一集Sundizz Show便首次公開了衣櫥，並利用MONCLER 與藤原浩的聯名系列來為大家示範如何與另一半搭配出最相襯的造型。

就像王陽明在影片中說的一樣：「兩個人穿得很像看起來很可愛，但是如果太過頭了，就不這麼酷了。」所以情侶裝應該是要用「混搭」的方式來呈現，一般來說王陽明都會先參考老婆的服裝，再看看自己能用什麼具有相同元素、或是能互相呼應的單品來搭配。這次兩人運用到了MONCLER與潮流教父藤原浩的聯名系列「MONCLER FRAGMENT」，搭配出三套率性時髦的情侶裝：

寬鬆VS.合身

首先第一套，蔡詩芸選擇了每個女孩都一定擁有的白色坦克背心與牛仔褲，外罩一件帥氣的皮衣夾克，男生穿起來合身的款式，女身以寬鬆的造型做為搭配也非常適合；王陽明則是跟著老婆挑選了富有光澤感的黑色單品，身上的棒球外套羽絨衣與蔡詩芸的皮夾克同樣來自「MONCLER FRAGMENT」系列，給男生的建議是，可以挑選長度落在腳踝以上的褲款，看起來會比較高。

戶外休閒風

第二套造型蔡詩芸則是挑選了Oversize風衣外套，她建議女生穿Oversize服裝時，裡面可以像她一樣穿Crop Top背心、單車褲，稍微露出一點肌膚，看起來就能又酷又性感；為呼應老婆身上的藍色，王陽明也挑選了一件有藍色元素的拼接風衣外套，兩人一同營造出帥氣的戶外休閒裝扮。

優雅街頭味

來到最後一套穿搭，蔡詩芸不變的是身上百搭的單車褲，上身則換上了黑白花紋的風衣，與老公的同系列花紋褲款互相搭配，腳踩一雙透明感高跟鞋，將街頭風格穿出優雅韻味。

MONCLER的Genius（天才計畫）曾邀請過眾多出色設計師一同參與，這次迎來日本潮流教父藤原浩絕對是最有個性的一次聯名之一，「MONCLER FRAGMENT」系列以黑色為基調，搭配上些許的黃色、藍色和薄荷綠色，以及藤原浩精心挑選的標語、圖案，加諸於簡約、功能性的服裝上，包括品牌經典的羽絨衣、軍裝外套、風衣外套等單品。MONCLER與藤原浩的合作系列「MONCLER FRAGMENT」已在台灣和官網正式登場。

藤原浩是現下時尚潮流界最夯、最搶手的聯名對象，只要冠上了招牌的閃電符號，各個都能成為秒殺的爆款單品。繼2018年藤原浩首次與瑞士錶廠TAG HEUER推出轟動的聯名腕錶後，今年又再度聯手打造了Heuer 02聯名計時腕錶，同樣限量500只。