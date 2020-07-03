fb ig video ETtoday search mobile

亮･珠寶／Tiffany助弱勢　買5500元Infinity項鍊就能做慈善

>

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany宣布即日起至8月底，售出Infinity系列作品的所得獲利將全數用以支持受新冠肺炎衝擊的弱勢族群。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

儘管與LVMH集團的收購案仍處曖昧不明的階段，依然沒有阻礙Tiffany & Co.獻愛的計畫，如期推出TIFFANY INFINITE STRENGTH活動，宣布從即日起至8月31日起，凡Infinity系列作品的全球銷售獲利，將全數捐予國際人道組織CARE，品牌承諾至少投入200萬美元（約5887萬台幣），以支持受新冠肺炎疫情衝擊的弱勢族群。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Infinity 18K玫瑰金手環（左）208,000元，18K金手鍊30,000元。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany Infinity 18K白金鑲鑽戒指（左）85,000元，18K金項鍊39,000元。
 

國際人道組織CARE致力於維護人格尊嚴並幫助弱勢，Tiffany此次與其攜手合作，協助因新冠肺炎影響而陷入困境的人解決迫切需求，包括為小型企業提供財務持續運作，以及幫助深陷貧窮的開發中國家婦女與少女。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

最入門的Tiffany Infinity純銀項鍊迷你款（左）5,500元，無限符號串起的純銀戒指8,500元。
 

Tiffany特別提出以無限符號設計的Infinity系列，彰顯人與人之間的緊密連結關係，參與TIFFANY INFINITE STRENGTH活動的珠寶共有38款，包括18K金、白金、玫瑰金、鉑金與純銀材質打造的手環、戒指、耳環與項鍊等，最入門為5,500元的純銀迷你款項鍊，所有款式的銷售獲利全捐給CARE。

▲▼Anna Hu 。（圖／公關照）

▲Alrosa Diamonds That Care委託 ANNA HU設計的心形褐鑽頸鍊。（圖／ANNA HU提供，以下同）
 

不只精品品牌動員，俄羅斯鑽石礦業集團ALROSA也與國際非營利組織Diamonds Do Good共同策劃支援抗疫醫療人員的慈善計畫，邀請台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）運用ALROSA開採的褐鑽，打造心型項鍊、戒指與耳環3款作品，將交由拍賣行佳士得於7月3至13日舉行網上專拍，所得收益將幫助因此次疫情離開人世醫護人員的家屬，預計籌款約1260萬元台幣。

▲▼Anna Hu 。（圖／公關照）▲▼Anna Hu 。（圖／公關照）

▲Alrosa Diamonds That Care by ANNA HU心形設計褐鑽戒指（左）與心形耳環。

關鍵字：

Tiffany, Anna Hu, 亮珠寶
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

台北101珠寶鐘錶大展變歐風花園　賞首發新作、嚐美食好愜意

台北101珠寶鐘錶大展變歐風花園　賞首發新作、嚐美食好愜意

風･Luxury／Seiko發揚傳統工藝　有田燒面盤秀明月倒影

風･Luxury／Seiko發揚傳統工藝　有田燒面盤秀明月倒影

「人間芭比」Lisa一坐下網友驚呆　無敵美腿蓋過名牌行頭風采

「人間芭比」Lisa一坐下網友驚呆　無敵美腿蓋過名牌行頭風采

威爾史密斯女兒當時尚寵兒　秀卡地亞新錶吸年輕客 富豪線上買6200萬元巨鑽　佳士得珠寶網拍創天價紀錄 周杰倫搶戴11萬海軍藍帝舵表　搭法國老牌織帶氣質滿點 BLACKPINK把韓服穿出性感潮味！Jennie、Rosé同款最便宜千元可入手 香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕 夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開 全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面