亮･珠寶／Tiffany助弱勢　買5500元Infinity項鍊就能做慈善

▲Tiffany宣布即日起至8月底，售出Infinity系列作品的所得獲利將全數用以支持受新冠肺炎衝擊的弱勢族群。（圖／Tiffany提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

儘管與LVMH集團的收購案仍處曖昧不明的階段，依然沒有阻礙Tiffany & Co.獻愛的計畫，如期推出TIFFANY INFINITE STRENGTH活動，宣布從即日起至8月31日起，凡Infinity系列作品的全球銷售獲利，將全數捐予國際人道組織CARE，品牌承諾至少投入200萬美元（約5887萬台幣），以支持受新冠肺炎疫情衝擊的弱勢族群。

▲Tiffany Infinity 18K玫瑰金手環（左）208,000元，18K金手鍊30,000元。



▲Tiffany Infinity 18K白金鑲鑽戒指（左）85,000元，18K金項鍊39,000元。



國際人道組織CARE致力於維護人格尊嚴並幫助弱勢，Tiffany此次與其攜手合作，協助因新冠肺炎影響而陷入困境的人解決迫切需求，包括為小型企業提供財務持續運作，以及幫助深陷貧窮的開發中國家婦女與少女。

▲最入門的Tiffany Infinity純銀項鍊迷你款（左）5,500元，無限符號串起的純銀戒指8,500元。



Tiffany特別提出以無限符號設計的Infinity系列，彰顯人與人之間的緊密連結關係，參與TIFFANY INFINITE STRENGTH活動的珠寶共有38款，包括18K金、白金、玫瑰金、鉑金與純銀材質打造的手環、戒指、耳環與項鍊等，最入門為5,500元的純銀迷你款項鍊，所有款式的銷售獲利全捐給CARE。

▲Alrosa Diamonds That Care委託 ANNA HU設計的心形褐鑽頸鍊。（圖／ANNA HU提供，以下同）



不只精品品牌動員，俄羅斯鑽石礦業集團ALROSA也與國際非營利組織Diamonds Do Good共同策劃支援抗疫醫療人員的慈善計畫，邀請台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）運用ALROSA開採的褐鑽，打造心型項鍊、戒指與耳環3款作品，將交由拍賣行佳士得於7月3至13日舉行網上專拍，所得收益將幫助因此次疫情離開人世醫護人員的家屬，預計籌款約1260萬元台幣。

▲Alrosa Diamonds That Care by ANNA HU心形設計褐鑽戒指（左）與心形耳環。

