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掌握「抗痘基礎保養4步驟」　控油消痘除粉刺一次搞定

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▲掌握抗痘除粉刺基礎保養4步驟。（圖／翻攝IG）

▲想遠離痘痘粉刺危機，快把抗痘消粉刺的4大基礎保養定律記好。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@aoihamada)

記者張毓容／台北報導

夏季炎熱潮濕，居高不下的氣溫，加上紫外線與空污雙管齊下所引發高出油、 出汗量，導致毛孔阻塞、粉刺及痘痘的問題層出不窮。快把以下控油除痘消粉刺的4大基礎保養定律記好，搭配健康規律作息，有效解決出油、粉刺痘痘問題。

▲掌握抗痘除粉刺基礎保養4步驟。（圖／翻攝IG）

▲使用溫和洗卸產品做好清潔是抗痘保養最重要的關鍵。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

第1步：溫和卸妝清潔

為改善現代環境因素所引發的肌膚敏感不適，進而造成失衡與爆痘等肌膚問題，建議使用溫和不刺激的卸妝清潔產品作為日常保養的第一步，降低對於痘痘的刺激，並加強按摩易出油的T字部位，能避免彩妝殘留而引發的粉刺痘痘問題，維持肌膚平衡與毛孔潔淨。

第2步：定期深層清潔

夏季天氣悶熱、出油旺盛，常會出現因毛孔阻塞的粉刺痘痘問題，可適時使用深層清潔泥膜，幫助掃除毛孔髒污和油光，讓肌膚清爽無負擔。

▲掌握抗痘除粉刺基礎保養4步驟。（圖／翻攝IG）

▲平時可利用保濕噴霧為肌膚補水降溫。(圖／翻攝IG@aoihamada)

第3步：補水輕保養，重回油水平衡

面對夏季肌膚產油高峰期，除了可以補水保濕噴霧噴灑於肌膚維持清新度，藉由濕敷加強於出油量最多的T字部位，能有效減少出油情形，預防粉刺痘痘突發。

第4步：隨身調理棒即時紓緩

面對惱人的痘痘突發狀況，最需要即時收斂鎮定、精準調理，可準備方便隨身攜帶的茶樹精油或含有茶樹成分的調理修護棒，幫助淨化、鎮靜肌膚，同時也能及時消炎、安撫敏感泛紅。

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關鍵字：

保養, 抗痘, 消痘, 痘痘, 控油, 粉刺, 毛孔, 步驟, 關鍵
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