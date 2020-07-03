fb ig video ETtoday search mobile

夏季「虎斑橘」髮色正夯！髮型師曝「1秘訣」染出夢幻色

>

▲▼夏季「虎斑橘」髮色正夯。（圖／翻攝自IG）

▲挑對亞洲人適合的橘色調，其實很顯白。（圖／翻攝自IG/xeesoxee、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

頭髮顏色一眼就能展現你的特質，但充滿個性的髮色並不容易在日常生活中被駕馭，這時候 就可以善用「中性色調」。 AVEDA 資深染髮講師 Dan 建議，上班族想要擁有夢幻髮色其實有秘訣，只需以飽和度較低的中性色調為基礎，搭配挑染暖色調，不僅可讓髮質更好維持，即便不上妝也有維持好氣色。

▲▼夏季「虎斑橘」髮色正夯。（圖／品牌提供）

▲高彩度橘色給人距離感。

像是2020年流行的橘色調，對膚色不夠白皙的亞洲女孩更是一大挑戰，甚至在正式的工作場合也不見得適合。這時就建議透過深一階的中性色調打底，點綴適合夏天的粉橘色、珊瑚橘或櫻桃粉，創造帶點距離又不失親切感的「虎斑橘」髮色。

▲最美小三韓素希曾帶起橘色髮流行。

除了讓搶眼的橘色調更內斂，飽和度低的中性色調更能增添溫柔姊姊氣質，此外，由 AVEDA 花植染膏及獨家光譜染髮技術調配出的中性色調，不僅可以在陽光下產生低調細緻的色彩變化，還更依個人風格變化出霧面的日系質感，或亮面的歐美混血兒風，在日常風格中展現個人態度。

▲▼夏季「虎斑橘」髮色正夯。（圖／品牌提供）

▲以中性色打底，挑染暖色調能讓秀髮更具質感。

更棒的是，比起冷色調，中性色調及暖色調在夏天較不容易受因陽光、海水、汗水影響而變色，即便逐漸褪色也不會出現明顯色差。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

BLACKPINK把韓服穿出性感潮味！Jennie、Rosé同款最便宜千元可入手

BLACKPINK把韓服穿出性感潮味！Jennie、Rosé同款最便宜千元可入手

夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開

夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開

韓國大創「皮克斯系列」實用小物超Q！叉奇透明雨傘、毛怪沐浴球粉絲必收

韓國大創「皮克斯系列」實用小物超Q！叉奇透明雨傘、毛怪沐浴球粉絲必收

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕 全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運 PONY「小臉按摩」三步驟！擦保養品時順便做　消水腫、淡細紋超有感 其實男生也需要安全感！做對4大關鍵讓他更愛妳 沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切 PRADA輪胎鞋躋身「小白鞋」排行榜　2020年必敗款還有這些 安耐曬特價688元快囤！防曬5大要點千萬注意：出門前30分鐘先擦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面