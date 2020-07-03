夏季「虎斑橘」髮色正夯！髮型師曝「1秘訣」染出夢幻色

▲挑對亞洲人適合的橘色調，其實很顯白。（圖／翻攝自IG/xeesoxee、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

頭髮顏色一眼就能展現你的特質，但充滿個性的髮色並不容易在日常生活中被駕馭，這時候 就可以善用「中性色調」。 AVEDA 資深染髮講師 Dan 建議，上班族想要擁有夢幻髮色其實有秘訣，只需以飽和度較低的中性色調為基礎，搭配挑染暖色調，不僅可讓髮質更好維持，即便不上妝也有維持好氣色。

▲高彩度橘色給人距離感。

像是2020年流行的橘色調，對膚色不夠白皙的亞洲女孩更是一大挑戰，甚至在正式的工作場合也不見得適合。這時就建議透過深一階的中性色調打底，點綴適合夏天的粉橘色、珊瑚橘或櫻桃粉，創造帶點距離又不失親切感的「虎斑橘」髮色。

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 24 日 下午 9:29 張貼

▲最美小三韓素希曾帶起橘色髮流行。

除了讓搶眼的橘色調更內斂，飽和度低的中性色調更能增添溫柔姊姊氣質，此外，由 AVEDA 花植染膏及獨家光譜染髮技術調配出的中性色調，不僅可以在陽光下產生低調細緻的色彩變化，還更依個人風格變化出霧面的日系質感，或亮面的歐美混血兒風，在日常風格中展現個人態度。

▲以中性色打底，挑染暖色調能讓秀髮更具質感。

更棒的是，比起冷色調，中性色調及暖色調在夏天較不容易受因陽光、海水、汗水影響而變色，即便逐漸褪色也不會出現明顯色差。

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