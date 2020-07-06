冷戰後拉不下臉？6個破冰小技巧情侶、朋友都適用

編輯／JJ 圖／翻攝自《鬼怪》、《愛的迫降》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》

偶爾吵架吵兇了，也會有「冷戰」的情形發生，即使兩方其實已經不生氣了，還是可能因為覺得拉不下臉，而堅持不和對方說話，但如果因為一次爭吵而直接斷送了經營許久的感情，未免也太得不償失，不論是情侶還是好朋友之間吵架了，不妨試試以下的方法早點破冰、修復感情：

＃一起吃東西或是買對方喜歡吃的食物

雖然說「用食物來收買」不是這麼好聽，但其實只要不是發生太嚴重的事，買些東西坐下來一起吃，冷靜一下就會好很多了，若是想讓對方消氣，便可以多用點心思買對方喜歡吃的食物，沒有人會對著愛吃的東西擺臭臉的。

＃擔起苦力差事

想要趕緊修復關係，卻又不好意思示弱道歉，也可以用「裝乖」的方式來表示心意，幫忙做家事、整理家裡，男生的話就搬搬重物、修修電器，做些平常沒人想做的體力活，相信對方看見也會心軟的。

＃伸手擁抱

在兩人已經吵到無話可說的時候，嘴裡可能吐不出什麼好話，這時用行動來表現最不容易出錯，深呼吸伸出手擁抱對方，可以讓兩個人都冷靜得多，彼此安撫情緒，也一併釋出歉意，一抱抵過千言萬語。

＃討論時事或是談論八卦

如果兩個人之間因為特定的事吵架，那麼就暫時先不要提到地雷的字詞，一開始可以先使用平常口吻找對方討論一些時事，或是他人的八卦，以「就事論事」的平淡態度交談，慢慢的就能化解尷尬、回到從前。

＃找第三人來調解

到了需要找第三人來調解的地步，通常是因為兩人之間發生了較為嚴重的問題，必須要有一個人以客觀的角度來審視，才能讓兩人願意去理解對方的立場，誰對誰錯不是重點，而是透過第三人來讓彼此尊重、願意退讓，是比較嚴肅的最後手段。