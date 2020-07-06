fb ig video ETtoday search mobile

冷戰後拉不下臉？6個破冰小技巧情侶、朋友都適用

>

編輯／JJ　圖／翻攝自《鬼怪》、《愛的迫降》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》

偶爾吵架吵兇了，也會有「冷戰」的情形發生，即使兩方其實已經不生氣了，還是可能因為覺得拉不下臉，而堅持不和對方說話，但如果因為一次爭吵而直接斷送了經營許久的感情，未免也太得不償失，不論是情侶還是好朋友之間吵架了，不妨試試以下的方法早點破冰、修復感情：

▲冷戰破冰方式。（圖／翻攝自《鬼怪》、《愛的迫降》）

＃一起吃東西或是買對方喜歡吃的食物

雖然說「用食物來收買」不是這麼好聽，但其實只要不是發生太嚴重的事，買些東西坐下來一起吃，冷靜一下就會好很多了，若是想讓對方消氣，便可以多用點心思買對方喜歡吃的食物，沒有人會對著愛吃的東西擺臭臉的。

＃擔起苦力差事

想要趕緊修復關係，卻又不好意思示弱道歉，也可以用「裝乖」的方式來表示心意，幫忙做家事、整理家裡，男生的話就搬搬重物、修修電器，做些平常沒人想做的體力活，相信對方看見也會心軟的。

▲冷戰破冰方式。（圖／翻攝自《鬼怪》、《愛的迫降》）

＃伸手擁抱

在兩人已經吵到無話可說的時候，嘴裡可能吐不出什麼好話，這時用行動來表現最不容易出錯，深呼吸伸出手擁抱對方，可以讓兩個人都冷靜得多，彼此安撫情緒，也一併釋出歉意，一抱抵過千言萬語。

＃討論時事或是談論八卦

如果兩個人之間因為特定的事吵架，那麼就暫時先不要提到地雷的字詞，一開始可以先使用平常口吻找對方討論一些時事，或是他人的八卦，以「就事論事」的平淡態度交談，慢慢的就能化解尷尬、回到從前。

▲冷戰破冰方式。（圖／翻攝自《鬼怪》、《愛的迫降》）

＃找第三人來調解

到了需要找第三人來調解的地步，通常是因為兩人之間發生了較為嚴重的問題，必須要有一個人以客觀的角度來審視，才能讓兩人願意去理解對方的立場，誰對誰錯不是重點，而是透過第三人來讓彼此尊重、願意退讓，是比較嚴肅的最後手段。

關鍵字：

心情, 男女, 感情, 友情, 吵架, 冷戰, 破冰, 和好
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

職場新鮮人第一顆精品包推薦　LV、Dior、Balenciaga入門款都三萬元以下

職場新鮮人第一顆精品包推薦　LV、Dior、Balenciaga入門款都三萬元以下

New Balance繽紛新款、Nike哈密瓜漸層！夏天必收的5雙「果汁色」球鞋

New Balance繽紛新款、Nike哈密瓜漸層！夏天必收的5雙「果汁色」球鞋

「冒險主題飯店」住宿＋瘋玩14,300元➔3,135元！全台唯一　還能看曾文水庫美景

「冒險主題飯店」住宿＋瘋玩14,300元➔3,135元！全台唯一　還能看曾文水庫美景

38歲凱特綁馬尾秒變學生妹　穿2萬藍洋裝與威廉王子搭成情侶裝 柯佳嬿與賈靜雯「差10歲」同框比美　水藍襯衣小露香肩超逆齡 徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻 日本媽媽用一顆「荷包蛋」變出維尼　還有戴口罩的小丸子也在便當裡 長知識！護髮油早、晚功用「大不同」，秀髮微濕效果更加乘 「台東熱氣球飯店」CP值超高！130度環景房　最低2500元就能入住 《歡樂滿屋》鄭海莉長大了！從討人厭的小孩變成高顏值美少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面