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怕熱人必學2款「懶人髮型」，零技巧讓時髦感信手拈來

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▲▼ 夏季必學2款「懶人髮型」。（圖／品牌提供）

▲兩款超簡單髮型，手殘也能輕鬆學會。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季高溫難耐，浪漫鬆柔髮早被汗水毀到貼頭皮，這時俐落清爽髮才是王道。RF荷那髮蕊教育訓練為大家推薦兩款超簡單髮型，時髦All back貼頭和甜美低馬尾任你自由切換，今年夏季做個全方位美人吧！

根據觀察，台灣女生對秀髮造型仍有障礙，總愛清湯掛麵的長髮或短髮，變化度實在不高，夏季更需要一款清爽髮型來顯現五官輪廓，除了人人會綁的日常馬尾，RF為大家推薦兩款懶人造型，手殘都超有型。

▲▼ 夏季必學2款「懶人髮型」。（圖／品牌提供）

俐落感All Back

這款造型不限髮長，當你想要有點個性，突顯五官輪廓，可以試試這款All Back髮，造型前先以抗熱精華打底，接著使用熱工具平板夾，將頭髮分區夾直，並使用梳子將兩側頭髮收至耳後，取適量造型髮凍，塗抹於頭髮兩側及髮尾，並利用手指由上往下順梳，抓出頭髮線條後，最後使用噴霧幫助快速定型。

▲▼ 夏季必學2款「懶人髮型」。（圖／品牌提供）

浪漫優雅低馬尾

馬尾也可以綁出氣質感，只要將馬尾位置稍稍降低，將兩側髮絲做出微捲度，就能改變印象。先以造型品塗抹髮尾打底，接著以手指繞圈的方式使髮尾呈現自然捲度，接著用細扁梳將前額頭髮往後梳整服貼至耳後，並將頭髮收成低馬尾使用髮圈固定，搭配定型噴霧，整理前額及兩側髮絲，營造整體造型的蓬鬆感，

►►造型髮品推薦

▲▼ 夏季必學2款「懶人髮型」。（圖／品牌提供）
▲RF荷那髮蕊 STYLE 西蒙德木髮凍，150ml，1,000元。

果凍凝膠質地，乾濕兩用，能夠快速雕塑秀髮立體線條，撫平毛躁、營造髮流紋理而不黏膩，使秀髮散發水亮質感，更提供卓越的長效定型力。

▲▼ 夏季必學2款「懶人髮型」。（圖／品牌提供）

▲魅尙萱 完美造型精油泡泡，200ml，320元。

泡沫劑型護髮精華，以綿密富彈性的泡泡確保質地輕盈不黏手，不僅保有一般護髮精油的損傷修護功能，泡泡中鬆軟的空氣更可提供捲度蓬鬆。

▲▼夏季必學2款「懶人髮型 」。（圖／品牌提供）

▲卡詩 金緻柔馭露，100ml ，2,000元。

輕盈秒滲透的獨特質地，讓精華成分能瞬間直達髮芯。添加山茶花精萃，能有效對抗高達230度熱工具傷害。

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