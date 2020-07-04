怕熱人必學2款「懶人髮型」，零技巧讓時髦感信手拈來

▲兩款超簡單髮型，手殘也能輕鬆學會。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季高溫難耐，浪漫鬆柔髮早被汗水毀到貼頭皮，這時俐落清爽髮才是王道。RF荷那髮蕊教育訓練為大家推薦兩款超簡單髮型，時髦All back貼頭和甜美低馬尾任你自由切換，今年夏季做個全方位美人吧！

根據觀察，台灣女生對秀髮造型仍有障礙，總愛清湯掛麵的長髮或短髮，變化度實在不高，夏季更需要一款清爽髮型來顯現五官輪廓，除了人人會綁的日常馬尾，RF為大家推薦兩款懶人造型，手殘都超有型。

俐落感All Back

這款造型不限髮長，當你想要有點個性，突顯五官輪廓，可以試試這款All Back髮，造型前先以抗熱精華打底，接著使用熱工具平板夾，將頭髮分區夾直，並使用梳子將兩側頭髮收至耳後，取適量造型髮凍，塗抹於頭髮兩側及髮尾，並利用手指由上往下順梳，抓出頭髮線條後，最後使用噴霧幫助快速定型。

浪漫優雅低馬尾

馬尾也可以綁出氣質感，只要將馬尾位置稍稍降低，將兩側髮絲做出微捲度，就能改變印象。先以造型品塗抹髮尾打底，接著以手指繞圈的方式使髮尾呈現自然捲度，接著用細扁梳將前額頭髮往後梳整服貼至耳後，並將頭髮收成低馬尾使用髮圈固定，搭配定型噴霧，整理前額及兩側髮絲，營造整體造型的蓬鬆感，

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