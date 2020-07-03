回購率不斷！夏季瘋「仙人掌面膜」，保濕舒緩一級棒

▲仙人掌營養價值高，今年夏季被大量運用在保養上。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季肌膚易出油，除了防堵臉上痘痘粉刺，補充水分更是重要，近來仙人掌保養討論度極高，來自希臘的APIVITA仙人掌滋潤面膜，萃取豐沛多汁仙人掌果實，結合仙人掌種子油與天然蘆薈，幫助打造彈嫩好膚質。

▲APIVITA 仙人掌滋潤面膜（8ml*12片），1,360元。

APIVITA回購率第一的仙人掌滋潤面膜，採集整顆仙人掌果實精華，富含飽滿的水份與維生素C，並萃取珍貴的仙人掌油，給肌膚最立即的修護，同時添加蘆薈精華，加倍補水舒緩。

▲消費滿額禮也充滿濃濃希臘風情。

即日起至8/31，單筆消費滿5,000元（含仙人掌滋潤面膜），即可搶先擁有今夏最CHILL的希臘編織購物袋，同時獲得面膜刷與4片泥狀面膜，內附一體成形的迷你收納袋，是購物出遊的必備好物。

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▲代言人鬼鬼分享，仙人掌乳霜能有效去除蠟黃。

SEXY LOOK也推出仙人掌夜光保養系列，內含超級仙人掌精華和4%高濃度代謝煥膚精華，幫助改善蠟黃呈現透亮光感，形成隱形的肌膚修復膜，更同步添加杏仁酸，幫助代謝老廢角質，去除黑頭粉刺。

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▲不只成分升級，連面膜材質也同步更新。

專科完美全系列面膜也在7月更新上市，以高濃度完美比例調合蠶絲蛋白保濕精華及雙重玻尿酸，高保濕效果，幫助提升肌膚防禦力。同時利用特殊技術將保濕精華微米化，使水潤成分可浸透至角質層，給肌膚潤澤水分。

▲PS升級版面膜（5片/盒）x2 （保濕＋亮白），1,700元。

PS美美妍水感修修保濕平衡面膜升級版、添加雙倍保濕成分，內含 PGA與神經醯胺，幫助深度潤澤肌底，打光修修淨透亮白面膜升級版添加升級版創新益生菌複合物、維生素複合物和榖胱甘肽，從肌底均亮透白。