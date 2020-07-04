吃水果瘦身健康又能美容？小心4大NG行為讓你越減越肥！

▲想靠吃水果幫助瘦身，不僅要挑對水果還要吃對方法。（圖／翻攝IG@midoricoo、@redvelvet.smtown）



編輯／Amanda

想減脂、想瘦身，吃對水果有幫助，但如果吃法錯誤，小心越減越肥！有些水果糖分不高熱量低，且含有豐富食物纖維、維生素和植化素，可促進腸胃蠕動、提升新陳代謝，還能去油膩、燃脂消脂，先來排除吃水果瘦身長的4大NG誤區，正確吃才能讓你邊吃邊瘦，還養顏美容。

▲有些水果屬於高糖分，吃多了也會有發胖的風險。（圖／翻攝IG@yubi_190）



#覺得水果健康就盡情吃



雖然水果大多含有豐富膳食纖維，是有利於健康和減肥的食物，但不論何種食物吃多了都對健康無益，且會有發胖的風險，尤其有些水果本身含有大量糖分，如果不留意地隨意吃，吃多了高糖分或高脂肪的水果，一樣會發胖。

#以水果代替正餐



人體每日所需的三大營養素包含碳水化合物、脂肪和蛋白質，就算是減脂期間，飲食上也要均衡，健康的瘦下來才能長期維持瘦身效果。像是主食含有豐富的碳水和膳食纖維，肉類、奶蛋類富含蛋白質，能為身體提供足夠的能量，並帶來飽腹感，但大多數水果幾乎不含蛋白質，為了減肥一整天只吃水果，不僅有損身體健康，就算瘦了也很容易復胖。

▲將水果榨成果汁會流失營養且糖分相對很高反而不適合減肥，建議水果直接吃就好。（圖／翻攝IG@midoricoo）



#用果汁代替水果



水果在被榨成果汁的過程裡會流失大量的膳食纖維和維生素，讓營養程度大幅下降，但糖分卻相對來說變得很高。一杯果汁所含的糖分和一份水果相比高出許多，且沒有纖維素、沒有飽腹感，對於想減肥的人來說更不適合。

#飯後立刻吃水果



水果其實應該飯前吃，對健康和減肥有益；飯後吃水果是很不健康作法，這樣容易使水果在胃中滯留，產生腹脹、打嗝，甚至腸胃不適等狀況，所以如果飯前來不及吃，最好也可以等吃完飯一小時後再吃。

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