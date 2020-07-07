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帝舵表傳承經典　TUDOR Black Bay Fifty-Eight海軍藍大展優雅運動風

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▲帝舵表2020年首發TUDOR Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」腕錶。（影／品牌提供）

時尚中心／台北報導

帝舵表（TUDOR）2020年首發新錶Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」（Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue”）正式亮相！從細節設計到顏色選擇，均彰顯珍貴的歷史傳承，以其配色命名，延續品牌對藍色運用的悠久傳統，並呼應1958年帝舵表首度推出防水200米、型號7924且被暱稱為「大錶冠」潛水錶之重要年份，而男、女都能駕馭的39毫米錶徑，也承襲當年熱門的尺寸，展現優雅運動風格。

▲▼Tudor帝舵表 。（圖／公關照）

▲TUDOR Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」延續品牌對藍色運用的悠久傳統，展現優雅運動風格。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼帝舵表。（圖／品牌提供）▲▼帝舵表。（圖／品牌提供）▲▼帝舵表。（圖／品牌提供）


▲TUDOR Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」鋼錶帶（左）「輕柔觸感」錶帶（中）和織紋錶帶（右）。

TUDOR Black Bay Fifty-Eight海軍藍腕錶一如同系列的經典設計，採用1969年首度出現在產品目錄中的雪花指針，塗有A級瑞士Super-LumiNova®夜光物料塗層，搭配立體鐘點標記，在漆黑環境時間依然清晰可辨。

▲▼Tudor帝舵表 。（圖／公關照）

▲TUDOR Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」旋入式上鏈錶冠，飾以浮雕帝舵表玫瑰標誌。

令人耳目一新海軍藍色面盤與錶圈，靈感源自1969年帝舵表推出的一款藍色面盤與外圈的潛水錶，隨著1970年代法國海軍採用帝舵表而廣受青睞，「帝舵藍」的稱號不脛而走，成為品牌經典元素之一，這回於TUDOR Black Bay Fifty-Eight腕錶重現，共有鋼錶帶、藍色皮錶帶與織紋錶帶3種款式可供選擇。

▲▼Tudor帝舵表 。（圖／公關照）

▲1969年帝舵表推出配備藍色錶面及外圈的潛水腕錶（左），新款TUDOR Black Bay Fifty-Eight 海軍藍款式延續「帝舵藍」悠久傳統，並融入現代風格。
 
此錶款配備的織紋錶帶亦選用海軍藍為主色調，出自法國聖艾提安地區一家名為朱利安． 富爾 (Julien Faure)的公司，運用19世紀緹花織機編織品質優異且舒適的織帶，帝舵表與這家擁有150年歷史的家族企業今年迎來合作10週年紀念，繼續以上乘設計與工藝紀念珍貴友誼。

▲▼ Tudor 。（圖／公關照）

▲製錶師巧手組裝TUDOR Black Bay Fifty-Eight海軍藍腕錶。

優異外型外，同時也兼具優質內在，TUDOR Black Bay Fifty-Eight海軍藍腕錶搭載帝舵表原廠機芯MT5402型，獲瑞士天文台（COSC）官方認證，具備時、分、秒鐘的顯示功能，並有長達70小時動力儲存，讓佩戴者週末無憂，意即在週五晚上卸下錶，到了週一再戴上即可正常使用，無需重新上鏈與調校。

▲▼ Tudor 。（圖／公關照）

▲TUDOR Black Bay Fifty-Eight海軍藍腕錶裝載動力儲存長達70小時的MT5402型機芯。
 

關鍵字：

TUDOR, 帝舵表
fashion.net

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