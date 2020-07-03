柯有倫小孩性別曝光！愛妻頂8個月孕肚穿「仙氣薄紗」美腿全透視

記者鮑璿安／台北報導

藝人柯有倫前年（2018年）與學妹Donna結婚，即將於今年8月迎來新生命。卸貨在即，Donna選擇回到當初訂製婚紗的LinLi Boutique拍攝孕婦寫真，稍早畫面也悄悄公開，只見Donna換上充滿仙氣的蜜桃粉輕紗禮服，長腿一覽無遺，夫妻兩人也首次曝光小孩性別，是個獅子座女寶寶。

▲柯有倫與學妹Donna 將於8月迎來新生命，此次攜手LinLi Boutique拍攝孕婦寫真，換上品牌蜜桃粉輕紗禮服出鏡 。（圖／品牌提供）

柯有倫與學妹Donna將於今年8月迎來新生命，對小孩性別保密到家，此次攜手LinLi Boutique拍攝孕婦寫真才悄悄曝光，原來是個女娃，目前他們還沒有幫小孩取名，目前都叫「寶寶」或是「柯小妹」。兩人也表示僅打算生一胎，因此這個孕婦寫真特別珍貴，選擇回到當初訂製婚紗的LinLi Boutique拍攝，更顯駕輕就熟。

畫面中Donna放下披肩長髮站在窗前，配合陽光灑落穿著蜜桃粉輕紗禮服出鏡，裙身輕薄透視效果使得她的美腿一覽無遺，搭配中央立體花瓣點綴，整體視覺效果充滿仙氣。夫妻兩人更是緊緊依偎在一起，甜蜜完成三人全家福拍攝。

▲Donna 換上緊身黑色針織衫四肢依舊纖細 ，好身材令人驚艷 。（圖／品牌提供）

另一套造型則是換上緊身黑色針織衫，貼膚剪裁完美包裹Donna 的S曲線，她也側望鏡頭，一手捧起孕肚，散發慈母光環，然而即便懷胎8個月四肢依舊纖細，Donna腰臀曲線明顯，好身材令人驚艷。柯有倫體貼嬌妻懷孕辛苦，希望記錄下經典畫面就好，僅設定拍攝兩套造型，Donna也提到老公一定是個極致寵女的老爸，夫妻好感情讓人稱羨。