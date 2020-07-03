fb ig video ETtoday search mobile

柯有倫小孩性別曝光！愛妻頂8個月孕肚穿「仙氣薄紗」美腿全透視

>

記者鮑璿安／台北報導

藝人柯有倫前年（2018年）與學妹Donna結婚，即將於今年8月迎來新生命。卸貨在即，Donna選擇回到當初訂製婚紗的LinLi Boutique拍攝孕婦寫真，稍早畫面也悄悄公開，只見Donna換上充滿仙氣的蜜桃粉輕紗禮服，長腿一覽無遺，夫妻兩人也首次曝光小孩性別，是個獅子座女寶寶。

▲林莉婚紗 。（圖／品牌提供）

▲林莉婚紗 。（圖／品牌提供）

▲柯有倫與學妹Donna 將於8月迎來新生命，此次攜手LinLi Boutique拍攝孕婦寫真，換上品牌蜜桃粉輕紗禮服出鏡 。（圖／品牌提供）

柯有倫與學妹Donna將於今年8月迎來新生命，對小孩性別保密到家，此次攜手LinLi Boutique拍攝孕婦寫真才悄悄曝光，原來是個女娃，目前他們還沒有幫小孩取名，目前都叫「寶寶」或是「柯小妹」。兩人也表示僅打算生一胎，因此這個孕婦寫真特別珍貴，選擇回到當初訂製婚紗的LinLi Boutique拍攝，更顯駕輕就熟。

畫面中Donna放下披肩長髮站在窗前，配合陽光灑落穿著蜜桃粉輕紗禮服出鏡，裙身輕薄透視效果使得她的美腿一覽無遺，搭配中央立體花瓣點綴，整體視覺效果充滿仙氣。夫妻兩人更是緊緊依偎在一起，甜蜜完成三人全家福拍攝。

▲林莉婚紗 。（圖／品牌提供）

▲林莉婚紗 。（圖／品牌提供）

▲林莉婚紗 。（圖／品牌提供）

▲Donna 換上緊身黑色針織衫四肢依舊纖細 ，好身材令人驚艷 。（圖／品牌提供）

另一套造型則是換上緊身黑色針織衫，貼膚剪裁完美包裹Donna 的S曲線，她也側望鏡頭，一手捧起孕肚，散發慈母光環，然而即便懷胎8個月四肢依舊纖細，Donna腰臀曲線明顯，好身材令人驚艷。柯有倫體貼嬌妻懷孕辛苦，希望記錄下經典畫面就好，僅設定拍攝兩套造型，Donna也提到老公一定是個極致寵女的老爸，夫妻好感情讓人稱羨。

關鍵字：

柯有倫, Donna, LinLi Boutique, 婚紗, 孕婦, 寫真, 結婚, 禮服
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開

夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開

BLACKPINK把韓服穿出性感潮味！Jennie、Rosé同款最便宜千元可入手 其實男生也需要安全感！做對4大關鍵讓他更愛妳 徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻 韓國大創「皮克斯系列」實用小物超Q！叉奇透明雨傘、毛怪沐浴球粉絲必收 PONY「小臉按摩」三步驟！擦保養品時順便做　消水腫、淡細紋超有感 沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切 密集恐懼！美津濃新鞋「粉色顆粒」中底曝光…網狂酸：福壽螺聯名

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面