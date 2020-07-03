密集恐懼！美津濃新鞋「粉色顆粒」中底曝光…網狂酸：福壽螺聯名

▲美津濃最新跑鞋外型與福壽螺神似，意外引發網友討論 。（圖／翻攝自美津濃官網）

記者鮑璿安 ／台北報導

日本運動品牌美津濃（Mizuno）旗下跑鞋緩震功能極佳，是不少跑友的最愛，卻始終難以擺脫外型上的缺點，逐漸被貼上醜鞋標籤。近日品牌推出一款堪稱史上最強的回彈性鞋款，造型曝光卻意外引發網友熱議：「跟福壽螺聯名嗎？」、「密集恐懼」。

美津濃新鞋「THE MIZUNO ENERZY」號稱是史上最強的回彈鞋款，發揮長期累積的「回彈性」，並且能在最小耗損下完美回彈，是不少跑友關注焦點。不料外型曝光卻引來網友歪樓，因為其外觀搭配了顯眼的亮粉色中底素材，運用立體顆粒感彰顯鞋款柔軟與回彈性能，甚至一直延伸向上包覆鞋身，遠看完全撞型「福壽螺」。

▲美津濃新鞋「THE MIZUNO ENERZY」號稱是史上最強的回彈鞋款 。（圖／翻攝自美津濃官網）

福壽螺在台灣還有「夭壽螺」的綽號，因為繁殖能力強，卵呈粉紅色球粒狀，卵塊產於離水面上之固形物上，在許多國家視為入侵物種及農業害蟲。兩相對比十分神似，網友搞笑留言：「福壽螺鞋」、「是跟福壽螺聯名嗎？」、「好奇穿出去會不會被揍。」

▲福壽螺繁殖能力強，卵呈粉紅色球粒狀 。（圖／CFP）

不僅美津濃跑鞋撞型福壽螺，許多運動品牌都會在鞋底加入巧思，像是NIKE ISPA Overreact FK Sandal 鞋子中底和外底採用不規則花紋設計，致敬即興創作的鞋底牽引系統，可見式和隱藏疊層鞋面使鞋子具有結構感和保護性，同時保證空氣自由流通，減輕鞋子的整體重量，外觀看來也頗具衝突感。

▲NIKE ISPA Overreact FK Sandal 鞋子中底和外底採用不規則花紋設計也是視覺衝擊 。（圖／品牌提供）

或是直接撞色麥當勞沾醬的鞋款，來自adidas與拓荒者當家球星Damian Lillard之手，以Damian Lillard喜愛的麥當勞沾醬「糖醋醬」為設計主軸，運用搶眼螢光橘及綠色為基調，貫穿內外側網布鞋面及鞋底，巧妙呼應糖醋醬的視覺意象與Damian場上NBA球星、場下饒舌歌手的雙重身分。鞋身外側印有麥當勞招牌M字logo，搭載LIGHTSTRIKE輕量避震中底打造極優異的舒適、支撐性與反饋，並於內側中底分別綴以DAME及SAUCE字樣，彰顯聯名鞋款獨一無二的身分，鞋舌則勾勒出糖醋醬包裝，種種設計細節及巧思高度還原招牌醬料。

▲adidas攜手麥當勞祭出Dame 6限定配色「Sauce」，NT$ 3,690 。（圖／品牌提供）

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