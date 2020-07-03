fb ig video ETtoday search mobile

密集恐懼！美津濃新鞋「粉色顆粒」中底曝光…網狂酸：福壽螺聯名

>

▲美津濃 。（圖／翻攝自美津濃官網）

▲美津濃最新跑鞋外型與福壽螺神似，意外引發網友討論 。（圖／翻攝自美津濃官網）

記者鮑璿安 ／台北報導

日本運動品牌美津濃（Mizuno）旗下跑鞋緩震功能極佳，是不少跑友的最愛，卻始終難以擺脫外型上的缺點，逐漸被貼上醜鞋標籤。近日品牌推出一款堪稱史上最強的回彈性鞋款，造型曝光卻意外引發網友熱議：「跟福壽螺聯名嗎？」、「密集恐懼」。

美津濃新鞋「THE MIZUNO ENERZY」號稱是史上最強的回彈鞋款，發揮長期累積的「回彈性」，並且能在最小耗損下完美回彈，是不少跑友關注焦點。不料外型曝光卻引來網友歪樓，因為其外觀搭配了顯眼的亮粉色中底素材，運用立體顆粒感彰顯鞋款柔軟與回彈性能，甚至一直延伸向上包覆鞋身，遠看完全撞型「福壽螺」。

▲美津濃 。（圖／翻攝自美津濃官網）

▲美津濃 。（圖／翻攝自美津濃官網）

▲美津濃 。（圖／翻攝自美津濃官網）

▲美津濃新鞋「THE MIZUNO ENERZY」號稱是史上最強的回彈鞋款 。（圖／翻攝自美津濃官網）

福壽螺在台灣還有「夭壽螺」的綽號，因為繁殖能力強，卵呈粉紅色球粒狀，卵塊產於離水面上之固形物上，在許多國家視為入侵物種及農業害蟲。兩相對比十分神似，網友搞笑留言：「福壽螺鞋」、「是跟福壽螺聯名嗎？」、「好奇穿出去會不會被揍。」

▲福壽螺 。（圖／CFP）

▲福壽螺繁殖能力強，卵呈粉紅色球粒狀 。（圖／CFP）

不僅美津濃跑鞋撞型福壽螺，許多運動品牌都會在鞋底加入巧思，像是NIKE ISPA Overreact FK Sandal 鞋子中底和外底採用不規則花紋設計，致敬即興創作的鞋底牽引系統，可見式和隱藏疊層鞋面使鞋子具有結構感和保護性，同時保證空氣自由流通，減輕鞋子的整體重量，外觀看來也頗具衝突感。

▲運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲NIKE ISPA Overreact FK Sandal 鞋子中底和外底採用不規則花紋設計也是視覺衝擊 。（圖／品牌提供）

或是直接撞色麥當勞沾醬的鞋款，來自adidas與拓荒者當家球星Damian Lillard之手，以Damian Lillard喜愛的麥當勞沾醬「糖醋醬」為設計主軸，運用搶眼螢光橘及綠色為基調，貫穿內外側網布鞋面及鞋底，巧妙呼應糖醋醬的視覺意象與Damian場上NBA球星、場下饒舌歌手的雙重身分。鞋身外側印有麥當勞招牌M字logo，搭載LIGHTSTRIKE輕量避震中底打造極優異的舒適、支撐性與反饋，並於內側中底分別綴以DAME及SAUCE字樣，彰顯聯名鞋款獨一無二的身分，鞋舌則勾勒出糖醋醬包裝，種種設計細節及巧思高度還原招牌醬料。

▲運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲adidas攜手麥當勞祭出Dame 6限定配色「Sauce」，NT$ 3,690 。（圖／品牌提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

美津濃, 福壽螺, 球鞋, 跑鞋, 運動, Mizuno, THE MIZUNO ENERZY
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

BLACKPINK把韓服穿出性感潮味！Jennie、Rosé同款最便宜千元可入手

BLACKPINK把韓服穿出性感潮味！Jennie、Rosé同款最便宜千元可入手

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開

夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開

全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運 其實男生也需要安全感！做對4大關鍵讓他更愛妳 韓國大創「皮克斯系列」實用小物超Q！叉奇透明雨傘、毛怪沐浴球粉絲必收 PONY「小臉按摩」三步驟！擦保養品時順便做　消水腫、淡細紋超有感 沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切 徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻 PRADA輪胎鞋躋身「小白鞋」排行榜　2020年必敗款還有這些

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面