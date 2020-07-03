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南洋珠落在迪麗熱巴深溝　再伸美腿性感爆炸

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▲▼ MIKIMOTO迪麗熱巴 。（圖／公關照）

▲迪麗熱巴心型領禮服搭配MIKIMOTO鑲嵌鑽石、丹泉石、海藍寶石與南洋珠頂級珠寶項鍊亮相。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

明星、名人穿搭常引起網友正反兩面論戰，鮮少獲得零負評，但大陸女星迪麗熱巴似乎辦到了，她昨以MIKIMOTO亞洲代言人身分，出席品牌上海國金中心精品店重新開幕活動，身穿黑色心型領禮服，搭配最新的頂級珠寶亮相，網友一面讚她與珍珠都好美，特別是南洋珠恰好落在她的事業線上，吸睛度百分百。

▲▼ MIKIMOTO迪麗熱巴 。（圖／公關照）

▲迪麗熱巴參觀MIKIMOTO頂級珠寶展。
 

迪麗熱巴懂得吸引鎂光燈，穿低胸的心型禮服與MIKIMOTO充滿夏日味道的項鍊堪稱絕配，因為鑲嵌鑽石、海藍寶石與丹泉石的項鍊，末端正垂墜一顆圓潤飽滿的白南洋珠，完美聚焦；她同時戴上珍珠手鍊與戒指，手輕鬆落下時腿一伸，原來還是一件開岔禮服，讓腕上珍珠與玉腿再搶一次風頭。

▲▼ MIKIMOTO迪麗熱巴 。（圖／公關照）

▲禮服同時也有開岔設計，讓迪麗熱巴露美腿。
 

出席MIKIMOTO活動精心穿搭，迪麗熱巴為代言品牌爭取不少曝光；美國鑽石品牌Hearts On Fire也加入打名人牌的行列，邀2007年獲得世界小姐榮銜的張梓琳，出任品牌創立20年以來首位大中華區代言人，模特兒出身的她佩戴今年最新LORELEI REVERIE系列珠寶入鏡，鏤空結構的鑽石項鍊猶如蕾絲布料服貼肌膚，襯托出她的好氣質。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire首位大中華區代言人由2007年獲世界小姐榮銜的張梓琳出任。（圖／Hearts On Fire提供）

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）
▲張梓琳佩戴Hearts On Fire鑲嵌約24克拉美鑽的LORELEI REVERIE項鍊，約3,800,000元。

關鍵字：

迪麗熱巴, MIKIMOTO, Hearts On Fire, 張梓琳
fashion.net

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