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村上隆心碎揭露公司正面臨破產！與UNQLO聯名7／13大補貨必須搶

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@takashipom、品牌提供

日本知名藝術家村上隆日前在IG上公開揭露，他經營的藝廊與藝術團隊公司Kaikai Kiki因不敵今年以來新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的種種影響，正面臨破產的窘況，在藝術、潮流界大放異彩的村上隆，其作品吸睛也吸金無數，突然傳出此消息著實令人震驚！

▲村上隆藝術團隊面臨破產。（圖／翻攝自IG）

村上隆以繽紛色彩的普普藝術畫風聞名，其創造的「太陽花」圖案為最具代表性的元素之一，近年來村上隆曾參與過眾多精品、潮流品牌的聯名計畫，包括Louis Vuitton、Porter、Supreme、CDG⋯⋯，你就算沒買過也一定曾看過，只要冠上村上隆的設計名號，就成為了潮人瘋搶的目標。

村上隆的純藝術作品也同樣受到許多收藏家追捧，拍賣價格動輒好幾十萬，不過有藝術界人士認為，隨著村上隆的作品在市場上流通越來越多，似乎令大家減少了花費鉅資收藏的意願，也許正因如此，村上隆才更積極在與時裝品牌方面的合作。

在這次無預警Po出的15分鐘影片中，村上隆語重心長的表示，為拍攝電影《Jellyfish Eyes》Part 2，從2012年至今已花費了太多的金錢、精力以及人資成本，而在今年不幸碰上疫情攪局，令公司團隊面臨破產邊緣，所以他不得不放棄繼續拍攝這項灌注了兒時夢想的電影，為此他感到非常的心碎：「這真的是很悲傷的故事。」他甚至苦笑自嘲，身為藝術家的自己真的是個「愚人」，給年輕人們示範了一個最壞的例子作為借鏡。

▲村上隆藝術團隊面臨破產。（圖／翻攝自IG）

日前於5月底，村上隆與UNIQLO攜手怪奇比莉推出了三方聯乘UT系列，一上市便造成瘋搶，甚至在網路上形成了換貨、炒價的風波，而UNIQLO為滿足眾多搶不到的粉絲們，宣布將於7／13網路、實體店面進行大補貨！

關鍵字：

村上隆, 破產, 太陽花, Kaikai Kiki, 藝術, UNIQLO, 聯名, 怪奇比莉, 補貨
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