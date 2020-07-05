小CK爆紅皺皺「紙袋包」再度回歸！全新包款、顏色每一顆都好燒

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

新加坡鞋包品牌CHARLES & KEITH的實惠價格與不斷更新的超多品項，讓女孩們能夠無負擔隨時跟上最新潮流，曾推出過多款洗版夯包，包括了去年的「紙袋包」系列就因民眾搶購而造成缺貨，而今年夏天CHARLES & KEITH便帶著更多皺皺「紙袋包」回歸！

▲去年CHARLES & KEITH就曾推出過造成瘋搶的紙袋包系列。（圖／翻攝自小紅書）



雖然不是只有CHARLES & KEITH推出牛皮紙袋包，舉凡巴黎世家（BALENCIAGA）、Alexander Wang、潮牌CDG⋯⋯都曾設計過牛皮紙袋造型的包款，不過CHARLES & KEITH可以說把紙袋的「皺皺」質感表現得最淋漓盡致。

▲皺褶感手提包NT＄1,790。

最新的「皺褶紙袋包」系列共推出了包括托特包、手拿包、肩背手袋、長夾等款式，包面運用特殊技法製作出仿牛皮紙袋的質感，柔軟卻很堅韌，皺皺的仿舊感讓包包更耐磨、更耐髒，除了以往曾出現過的牛皮棕色、黑色之外，這次還新增加了印有逼真紋理的岩石灰色，以及獨特的黑白潑墨圖騰。

▲皺褶感托特包NT＄1,990。

▲大型皺褶感托特包NT＄2,190。

▲皺褶感手拿包NT＄1,490。

▲皺褶感摺疊長夾NT＄1,590。

潮牌CDG先前也曾推出過的牛皮紙袋托特包，包附PVC防水材質，更曾以此造型推出與GUCCI的聯名系列；日前IKEA與OFF-WHITE的聯名牛皮紙袋也造成一波瘋搶；ALEXANDER WANG更將此牛皮紙袋外型加以改造，推出光澤版的緞面材質。





在 Instagram 查看這則貼文 alexanderwang（@alexanderwangny）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 11 日 下午 5:13 張貼

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