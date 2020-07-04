NASA保密的「外太空香水」即將公開！聞味道就讓你置身宇宙

編輯／Emily 圖／翻攝自kickstarter.com、unsplash.com

外太空是一般人無法到達的神秘地方，長什麼樣子、聞起來什麼味道都讓人感到好奇，而現在有一個曾與NASA合作過的外國團隊，將研發一款名為「Eau de Space」的香水，還原外太空的氣味，讓你在地球就能體驗、感受，好想試試看到底有多特別。

外太空香水「Eau de Space」是由化學家兼Omega Ingredients創辦人Steve Pearce的團隊所研發，早在2008年他就與NASA合作過，試圖模擬、製作出外太空的氣味，讓太空人在受訓時，可以熟悉環境的味道。當初這一切都保密到家，但現在終於有機會問世，讓一般人也能體驗看看。

外太空的味道雖然新奇，但做成香水會合適嗎？其實根據真正太空人的描述，外太空的氣味就像開槍後的煙硝味結合燻烤牛排，再混入覆盆子和朗姆酒的甜味，聽了還是很難以想像，只能等香水真的問世，才能見真章。目前這款香水在Kickstarter上進行募資，預計於10月交貨，有興趣的話可以支持。

現在普通味道已經難以滿足大家，市面上開始出現許多稀奇古怪的香水、香氛產品，女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）先前就推出過「我的陰道味」香氛蠟燭，引發話題後被搶購一空，之後又繼續推出「我的高潮味」，特殊的名稱讓人非常好奇，聞起來到底像什麼。

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