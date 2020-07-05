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吳謹言隔空撞衫Jessica！薰衣草紫穿搭被酸土氣　網友評價超兩極

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▲吳謹言、Jessica 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲《延禧攻略》爆紅女星吳謹言與南韓前少時團員Jessica 罕見隔空撞衫。（圖／翻攝自微博、IG）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星吳謹言演出《延禧攻略》一炮而紅，私下風格卻並非「令妃」如此霸氣，吳謹言甜美臉蛋與獨特氣質深受觀眾喜愛，近日她換上清新的淺紫色荷葉邊上衣擺拍，竟隔空撞衫南韓前少時團員Jessica，意外引發討論。

▲吳謹言、Jessica 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲吳謹言、Jessica 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲吳謹言、Jessica 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲吳謹言運用薰衣草紫色髮飾襯托衣著。（圖／翻攝自微博、IG）

演出《延禧攻略》「令妃」一角爆紅的女星吳謹言，近年來私服造型多走甜美路線，日前換上一身薰衣草紫上衣，面對鏡頭自然擺拍，只見吳謹言一雙深邃大眼伴隨紅唇別有氣場，為了迎合春夏活力造型，特地以荷葉邊上衣搭配紫色髮飾呼應，衣著運用蓬蓬袖以及深V剪裁彰顯立體層次感，吳謹言不論是凝視鏡頭或是側臉托腮，都相當逆齡。

▲吳謹言、Jessica 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲Jessica 也穿著南韓品牌voca vaca紫色上衣擺拍。（圖／翻攝自微博、IG）

而後也被眼尖網友發現，該上衣早在今年（2020）5月就被前少時團員Jessica演繹過，Jessica則是放下一頭長捲髮，俏皮遮臉拍美照，衣著襯托白皙膚色，整體造型遊走於清新與可愛之間，也是大走安全牌。原來單品出自南韓品牌voca vaca，是女星李聖經以及潤娥的最愛，兩人雖然罕見隔空撞衫，風格卻是大不同，引來網友兩極評價：「感覺Jessica比較適合」、「吳謹言有些土氣」，也有大批粉絲表示力挺吳謹言，「顏值取勝」。

事實上吳謹言時尚資源相當豐富，除了是DIOR保養形象大使，拍攝雜誌時也換上品牌2020 早秋系列單品，再以一頭濕髪伴隨連身裙出鏡散發強大氣場；或是以BottegaVeneta流蘇洋裝大秀長腿，身材與顏值都是焦點。

關鍵字：

吳謹言, Jessica, 少女時代, 撞衫, 女星, 延禧攻略, voca vaca
fashion.net

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