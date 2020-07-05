Nike復古廣告拼圖鞋迷必收！9款花色勾起情懷　限量版只送不賣　　

編輯／Emily 圖／翻攝自blog.rsvpgallery.com、lego.com

前幾天陳冠希在個人IG曬出一張有著三個Nike盒子的照片，馬上讓鞋迷們議論紛紛，又有什麼新品要登場？而答案揭曉，原來是Nike推出的拼圖！上面的圖案來自復古球鞋廣告，超有紀念價值，但想要入手這系列可不容易，數量有限之外還只送不賣。

在 Instagram 查看這則貼文 Edison Chen（@edcee3000）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 25 日 下午 8:14 張貼



這陣子受到疫情影響，大家長時間在家太無聊，反而帶起一股拼圖熱潮，Nike也跟著推出超值得收藏的「拼圖系列」。Nike把1970、80年代的經典廣告海報印上拼圖，像1977年的「Nike Waffles Make Footwear News」、1986年「Be True To Your School」和「On Your Feet Or In Your Face」…，都勾起內行人的復古情懷。

這系列共有九款不同花色，每一款限定325套，其中「Be True To Your School」款則是限量1,225套。但這系列拼圖並沒有公開販售，只有跟特定的店家合作，用抽獎方式送出，想要入手可以去選品店RSVP、BAIT、Juice、Feature、Oneness、Darkside Initiative的社群或網站，查看詳細資訊、碰碰運氣了。

在 Instagram 查看這則貼文 The Darkside Initiative（@thedarksideinitiative）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 29 日 下午 3:56 張貼

喜歡拼圖類產品的話，LEGO樂高即將推出一款專為成人設計的「LEGO ART」系列，使用大量小圓點零件，拼出馬賽克風格的圖像，有安迪．沃荷的瑪麗蓮夢露、漫威鋼鐵人、星際大戰和披頭四成員，每一盒還能變換四種不同圖案，成品擺在家中超有質感。這系列預計8月1日發售，售價美金119.99元（約台幣3,533元）。

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