Nike復古廣告拼圖鞋迷必收！9款花色勾起情懷　限量版只送不賣　　

編輯/Emily 圖/翻攝自blog.rsvpgallery.com、lego.com

前幾天陳冠希在個人IG曬出一張有著三個Nike盒子的照片,馬上讓鞋迷們議論紛紛,又有什麼新品要登場?而答案揭曉,原來是Nike推出的拼圖!上面的圖案來自復古球鞋廣告,超有紀念價值,但想要入手這系列可不容易,數量有限之外還只送不賣。

在 Instagram 查看這則貼文 Edison Chen(@edcee3000)分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 25 日 下午 8:14 張貼



這陣子受到疫情影響,大家長時間在家太無聊,反而帶起一股拼圖熱潮,Nike也跟著推出超值得收藏的「拼圖系列」。Nike把1970、80年代的經典廣告海報印上拼圖,像1977年的「Nike Waffles Make Footwear News」、1986年「Be True To Your School」和「On Your Feet Or In Your Face」…,都勾起內行人的復古情懷。

這系列共有九款不同花色,每一款限定325套,其中「Be True To Your School」款則是限量1,225套。但這系列拼圖並沒有公開販售,只有跟特定的店家合作,用抽獎方式送出,想要入手可以去選品店RSVP、BAIT、Juice、Feature、Oneness、Darkside Initiative的社群或網站,查看詳細資訊、碰碰運氣了。

在 Instagram 查看這則貼文 The Darkside Initiative(@thedarksideinitiative)分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 29 日 下午 3:56 張貼

喜歡拼圖類產品的話,LEGO樂高即將推出一款專為成人設計的「LEGO ART」系列,使用大量小圓點零件,拼出馬賽克風格的圖像,有安迪.沃荷的瑪麗蓮夢露、漫威鋼鐵人、星際大戰和披頭四成員,每一盒還能變換四種不同圖案,成品擺在家中超有質感。這系列預計8月1日發售,售價美金119.99元(約台幣3,533元)。

