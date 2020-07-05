fb ig video ETtoday search mobile

Nike復古廣告拼圖鞋迷必收！9款花色勾起情懷　限量版只送不賣　　

>

編輯／Emily　圖／翻攝自blog.rsvpgallery.com、lego.com

前幾天陳冠希在個人IG曬出一張有著三個Nike盒子的照片，馬上讓鞋迷們議論紛紛，又有什麼新品要登場？而答案揭曉，原來是Nike推出的拼圖！上面的圖案來自復古球鞋廣告，超有紀念價值，但想要入手這系列可不容易，數量有限之外還只送不賣。

▲nike復古廣告拼圖。（圖／翻攝自blog.rsvpgallery.com）


這陣子受到疫情影響，大家長時間在家太無聊，反而帶起一股拼圖熱潮，Nike也跟著推出超值得收藏的「拼圖系列」。Nike把1970、80年代的經典廣告海報印上拼圖，像1977年的「Nike Waffles Make Footwear News」、1986年「Be True To Your School」和「On Your Feet Or In Your Face」…，都勾起內行人的復古情懷。

▲nike復古廣告拼圖。（圖／翻攝自blog.rsvpgallery.com）

▲nike復古廣告拼圖。（圖／翻攝自blog.rsvpgallery.com）

▲nike復古廣告拼圖。（圖／翻攝自blog.rsvpgallery.com）

這系列共有九款不同花色，每一款限定325套，其中「Be True To Your School」款則是限量1,225套。但這系列拼圖並沒有公開販售，只有跟特定的店家合作，用抽獎方式送出，想要入手可以去選品店RSVP、BAIT、Juice、Feature、Oneness、Darkside Initiative的社群或網站，查看詳細資訊、碰碰運氣了。

喜歡拼圖類產品的話，LEGO樂高即將推出一款專為成人設計的「LEGO ART」系列，使用大量小圓點零件，拼出馬賽克風格的圖像，有安迪．沃荷的瑪麗蓮夢露、漫威鋼鐵人、星際大戰和披頭四成員，每一盒還能變換四種不同圖案，成品擺在家中超有質感。這系列預計8月1日發售，售價美金119.99元（約台幣3,533元）。

▲nike復古廣告拼圖。（圖／翻攝自blog.rsvpgallery.com）

▲nike復古廣告拼圖。（圖／翻攝自blog.rsvpgallery.com）

▲nike復古廣告拼圖。（圖／翻攝自blog.rsvpgallery.com）

►每天都能跟死侍比嘴砲！1：1「頭部模型」超過600種音效，連倒立都會回話

►周董要入手了沒？施華洛世奇推出「黑水晶版」蝙蝠車　同捆蝙蝠俠不到2萬5

關鍵字：

Nike, 球鞋, 廣告, 海報, 拼圖
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

密集恐懼！美津濃新鞋「粉色顆粒」中底曝光…網狂酸：福壽螺聯名

密集恐懼！美津濃新鞋「粉色顆粒」中底曝光…網狂酸：福壽螺聯名

「台東熱氣球飯店」CP值超高！130度環景房　最低2500元就能入住

「台東熱氣球飯店」CP值超高！130度環景房　最低2500元就能入住

金裕貞曾因臉圓被嘲「長歪」！學會提拉按摩4步驟　一週瘦出V線條

金裕貞曾因臉圓被嘲「長歪」！學會提拉按摩4步驟　一週瘦出V線條

國民妹妹金裕貞「甜辣穿搭」超撩男！針織衫、白襯衫都是心機單品 許瑋甯深夜「咬唇扭腰」曬清涼穿搭！男網友暴動：這種自然的性感很可以 徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻 積雪草保養大熱門！「神奇小金瓶」3360元➔899元　輕鬆養出水煮蛋肌 網傳「4大地雷食物」少吃！　小心私密處飄異味 擦了要卸妝？質地輕盈=效果差？皮膚科醫師解答「7大防曬小知識」 森林系《精靈寶可夢》浪漫登場！瞇眼皮卡丘萌度加倍、薄荷綠小抽屜超想收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面