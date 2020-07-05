擦了要卸妝？質地輕盈=效果差？皮膚科醫師解答「7大防曬小知識」

▲防曬不是有擦就有效，擦對才能真正幫肌膚做好防護。(圖／翻攝IG@taeri__taeri、@sachi_fujii_official)



記者張毓容／台北報導

做好防曬不僅能避免肌膚曬黑、曬出斑點，更是防止肌膚老化的最大關鍵，一年四季都很重要，尤其陽光毒辣的夏季更是少不得，但是防曬可不是有擦就有效，從劑型、防曬係數該怎麼挑到擦多少才夠、是否要補擦等可是有許多眉角要注意！關於防曬必知的7大問題解答都在這，快來聽聽皮膚科醫師邱品齊怎麼說。

Q：質地較輕盈水感，防曬力就比較弱？



防曬乳的質地與防曬力，兩者之間並沒有直接關係，要挑選防曬產品前，建議參考這四個指標：SPF、PA、臨界波長、Boots Star，以這些指標數據做為參考才準確。

▲若非高防水性或有潤色效果的防曬，一般防曬其實用洗面乳就可清洗乾淨。(圖／翻攝IG@3ce_official)



Ｑ：有擦防曬就需要卸妝？



沒有一定需要卸妝。除了運動型高抗水性的防曬乳或是有潤色效果的防曬之外，其餘的防曬品其實只要用洗面乳就可以清洗乾淨。

Q：防曬用量塗多少才夠？



以成年女性來說，每平分公分要塗抹2毫克才夠，也就是說一張臉加上脖子需要塗抹1～1.25cc，也就是說如果手邊的防曬乳是30ml，一個月就需要用完。建議一個手掌的範圍可以塗1顆紅豆的量，所以一張臉大概就需要4顆紅豆，這樣的量大概就是1~1.25cc。

▲如果是經常待在室內的人，不一定要補擦防曬。(圖／翻攝IG@our_uniform_)



Q：防曬要補擦才有用？



防曬產品是否補擦，要視個人的生活型態而定，若你是常待冷氣房的上班族，都待在室內空間，其實不需要補擦，中午需要出去覓食的話，建議選擇防曬蜜粉或是防曬噴霧幫肌膚再加一層防禦；若你是戶外運動者，則建議先用毛巾擦乾汗水，再補防曬才會有效，運動時的補擦也只能盡量做，最低標準就是不要被曬傷。

Q：膚色深淺跟防曬品的選擇有關？



黑肉底的女生原本就有先天的抗曬優勢，原則上，皮膚顏色越深，肌膚對於紫外線的防禦力就越高，防曬產品選基礎型的就可以；而白皮膚的人因為肌膚黑色素較少，自我防禦力較為不足，所以需要加強型的防曬品。

Q：底妝有防曬係數，可省略防曬嗎？



彩妝品的防曬係數只能當作參考用，因為你不可能擦到每平分公分2毫克的用量，用這種擦法上粉底，底妝一定會厚重卡粉到不行。因此一定要先擦防曬乳，後續化妝品附帶的防曬係數只能加減當作補妝加強用，絕對不能當作防曬主力。

▲物理防曬和化學防曬各有優缺點，依照個人需求選擇而定。(圖／翻攝IG@laneige_kr)



Ｑ：防曬選物理型還是化學型比較好？



兩者各有優缺點，主要看個人需求而定。物理型防曬不會致敏、也不會刺激，缺點是容易泛白或是質地較不透氣；化學型防曬可以做出較清爽透氣的質地，但某些成分還是會讓人有疑慮，如果顧慮安全性，還是得看成分表才準確。

和化學型防曬比起來，物理型防曬對抗長波UVA的功能較弱，但還是能做到基本強度，若是長時間待在室內工作者，物理型防曬其實就已足夠，不需承擔化學型防曬成分會被肌膚吸收的風險。隨著科技的進步，兩種型態防曬的質地和安全性都已有大大提升，其實沒有哪種一定比較好，還是依個人需求決定，且這兩類產品是相輔相成，無法被取代的。

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