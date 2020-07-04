帶著海綿寶寶、Hello Kitty去旅行！折疊旅行袋、後背包買一送一超划算

▲murmur的行李收納袋、收納後背包輕便好用。

記者李薇／台北報導

疫情趨緩，很多人都想要出去玩，國內的小旅行成了大熱門，出遊穿搭要顧，才能拍出美照，還需要實用又好看的旅行袋，讓人從打包開始就有好心情。murmur的收納行李袋、收納後背包都十分輕便，又有許多巧妙收納設計，不僅適合旅行，也很適合去運動時使用，「Her和她」推出指定商品任選兩件以上，特價再5折的超級優惠，等於買一送一，可愛的卡通聯名，讓人看著就心花怒放。

▲拉鏈袋方便隨手收納重要物品。



murmur的行李收納袋及收納後背包外層為防潑水材質，內層有防水塗層，也更耐髒，都可以摺疊成小方塊，出門時能塞進行李箱或是其他包包裡，等到有髒衣服需要分開裝，或是血拼後再拿出來用都方便，兩種包款皆可插附在行李箱的拉桿上，輕鬆固定。

後背包側面有網袋，方便放進水壺、雨傘等，還有「防偷暗袋」可以放置重要物品，行李收納袋有專屬鞋子收納層，還附有兩條拉繩可以捲上外套，不會手忙腳亂，處處都是貼心設計。

▲行李袋有專屬鞋子收納層。

行李收納袋有兩種尺寸，後背包有獨立空間可以放進13吋筆記型電腦，卡通圖案聯名款是最受歡迎的大熱門，快來看看你被哪些包迷住，趁特價帶回家。

三麗鷗系列

三麗鷗旗下的Kiki & Lala總是夢幻可人，粉藍色的行李袋上，Kiki和Lala趴在如綿羊雲朵上，模樣好療癒。招牌的Hello Kitty則是粉紅色調，Kitty正在享受蘋果，散發滿滿的甜味。

▲murmur收納行李袋 (大）雙子星粉藍款，原價2,290元、特價2,190元，專區任選兩件以上再5折。點我購買。

▲murmur收納行李袋 (大）HELLO KITTY粉紅款，原價2,290元、特價2,190元，專區任選兩件以上再5折。點我購買。



海綿寶寶

喜歡中性帥氣，可以挑選海綿寶寶的款式，很有街頭潮味，上半部以漫畫感的插畫設計，下半有則是超大型的海綿寶寶，一臉不甘願的露出半個頭，讓人禁不住被幽默吸引。

▲murmur收納行李袋海綿寶寶款，大型原價1,980元、特價1,880元、中型原價1,780元、特價1,680元，專區任選兩件以上再5折。點我購買。



▲murmur收納後背包海綿寶寶款，原價1,780元、特價1,680元，，專區任選兩件以上再5折。點我購買。

嚕嚕米系列

Moomin嚕嚕米是外型像河馬的精靈，和許多好夥伴們一起住在芬蘭森林的Moomin谷裡，murmur推出兩種圖案的包款，分別為紅藍白色調以及黑底黃帽款，都有收納行李袋與後背包。

▲murmur收納行李袋moomin嚕嚕米黃帽款，大型原價1,980元、特價1,880元、中型原價1,780元、特價1,680元，專區任選兩件以上再5折。點我購買。





▲murmur收納後背包moomin嚕嚕米黃帽款，原價1,780元、特價1,680元，專區任選兩件以上再5折。點我購買。

▲murmur收納行李袋moomin嚕嚕米海馬款，大型原價1,980元、特價1,880元、中型原價1,780元、特價1,680元，專區任選兩件以上再5折。點我購買。

▲murmur收納後背包moomin嚕嚕米海馬款，原價1,780元、特價1,680元，專區任選兩件以上再5折。點我購買。