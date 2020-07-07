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說・流行／韓網洗版「百摺包」魅力何在？令秀智也為這剪刀LOGO淪陷

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記者王則絲／專題報導　圖／翻攝自IG@josephandstacey

有在關注韓流穿搭的女孩們，是否有發現近期這款「百摺包」出現的頻率相當高呢？獨特的百摺設計與上方束口的水桶包造型非常可愛，受到許多韓星、名媛的喜愛，包括秀智、庭沼珉、水晶、文佳英⋯⋯都曾背過，這款出自南韓小眾品牌Joseph & Stacey的「百摺包」究竟有什麼魅力呢？

▲Joseph & Stacey 百摺包。（圖／翻攝自ＩＧ）

「Joseph & Stacey」以俐落的剪刀圖案作為品牌LOGO，由兩位熱愛皮件的設計師自2009年首創立，儘管經過十多個年頭，依然是屹立不搖，品牌設計以簡約、復古的風格為主，希望打造出兼具實用性與美感的包款，在工藝技術上也很要求，一針一線由手工製作，品質與外型都不輸給國際大牌。

▲Joseph & Stacey 百摺包。（圖／翻攝自ＩＧ）

其實Joseph & Stacey的百摺包款已推出多時，擁有非常多不同的材質與包型，現在最具話題的大概就是這款Lucky Pleats Crossbag小巧的「百摺水桶包」！以柔軟的牛皮皮革所打造，雖然在尺寸上看似是個小廢包，但其實正因為它「百摺」的設計，運用到的布料也較多，撐開時的容量是相當足夠的，有斜背帶也有短提把，實用性相當高。

▲Joseph & Stacey 百摺包。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Joseph & Stacey 百摺包。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲百摺水桶包，定價為韓幣299,800（約台幣7,350元）

同個概念下，變身為較長的Lucky Pleats Shopper 購物包系列，也是女星們私下穿搭、拍攝雜誌畫報時選用的常客，這款的超大容量就完全無庸置疑了，同樣是由高級的牛皮製成，內附一個可拆卸的小化妝袋，又再一次呼應品牌兼具實用性與美感的理念。

▲百摺購物包，定價為韓幣299,800（約台幣7,350元）

Joseph & Stacey的百摺包款琳瑯滿目，先前推出的Knit 針織布料系列有如彩虹一般的色票選擇，也有推出可愛搶眼的撞色款式。

▲Joseph & Stacey 百摺包。（圖／翻攝自ＩＧ）

其實除了夯透韓網的「百摺包」之外，Joseph & Stacey的其他包款也完全不遜色，像是秀智就曾背過這款真皮水桶包；早先火熱的韓劇《夫婦的世界》中，韓素希也曾拎著一款白色小方包出鏡，此後也造成了一波搶購潮。

▲Joseph & Stacey 百摺包。（圖／翻攝自ＩＧ）

雖然Joseph & Stacey比起高價位精品品牌來說，已是較無負擔的小資價格，不果如果想先試試水溫的話，ZARA前陣子也推出了一款「百摺水桶包」，並在IG上迅速爆紅，皺褶比Joseph & Stacey更細一些，外型稍有不同，不過千元以下的價格又更好入手了。

▲Joseph & Stacey 百摺包。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Joseph & Stacey 百摺包。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲ZARA迷你百摺水桶包，特價NT＄690。

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關鍵字：

說流行, 南韓, Joseph & Stacey, 百摺包, 小眾, 秀智, ZARA, 小資
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