包・開箱／徐智慧、賈靜雯都愛「撞色Ｔ字包」　風琴內層才是隱藏亮點

▲TOD'S 2020春夏Timeless側揹包，內層的風琴解構才是隱藏版亮點 。（圖／翻攝自品牌IG、品牌提供、記者鮑璿安攝，以下同）

記者鮑璿安／專題報導

「半月包」近年來火速晉升女孩們的心頭好，TOD'S 2020春夏Timeless側揹包更是其中不能錯過的款式，受到南韓女星徐智慧、賈靜雯等人演繹後熱度飆高。包款由品牌字首T增添奢華氣息，搭配上焦糖色外型更精緻，重點是風琴包構造超能裝，《ET FASHION》包．開箱馬上仔細看！

▲Timeless側揹包運用金色「T」增添辨識度 。

TOD'S 2020春夏Timeless側揹包絕對是品牌本季一大亮點，從外觀上來看，最搶眼的就屬中央的金色「T」字樣，可充當開扣使用，讓帆布材質的包款瞬間增添奢華氣息，T不光代表TOD’S也有傳統(Tradition)、才華(Talent)和雋永(Timeless)的寓意，無疑成為品牌經典。

▲流暢輪廓搭配皮革與帆布相融合，內袋風琴解構超能裝，實用性不容小覷，黑白色小款NT$62,700 ；焦糖色NT$72,300。

Timeless除了百看不膩的流暢輪廓，帆布與皮革相互映襯更為吸睛，包款還有一個看點，就是內部的「風琴」結構，一顆包提供三層內袋設計，上方開口寬闊可隨心置物，雖是小包卻異常能裝。實測之後發現，基本的錢包、鑰匙、手機不用多說，就連香水、酒精、補妝用的粉餅口紅也全能容納其中，內袋大容量令人驚艷。此外，可調式揹帶提供上肩、側揹雙重需求，不想要細長揹帶干擾，也能一秒收入包中，頓時化作輕巧手拿包。

在 Instagram 查看這則貼文 Daily Fashion News Portal（@fashionnkorea）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 17 日 下午 7:07 張貼

▲《愛的迫降》徐智慧與賈靜雯都在私服演繹過Timeless。

當然Timeless早已擄獲一票女星，像是日前飾演《愛的迫降》最美女二徐丹的徐智慧，就在戲劇殺青宴上以低調私服搭配包款亮相，徐智慧相中焦糖色系與米色帆布拼接，整體造型相當氣質，斜背上身不減濃厚星味。或是金鐘視后賈靜雯與家人前往海邊遊玩時，選擇黑色款式，黑白皮革碰撞也是簡約經典，隨意自然的樣貌依舊引發粉絲討論，穩坐帶貨女王寶座。

►包・開箱／PRADA最火腋下包竟不是HOBO？女星都改瘋「Sidonie」復刻包



►包・開箱／女孩必收BV「棉花糖包」！立體編織配上天空藍萌化



►包・開箱／女神搶背的「帆布TB包」 學會「特殊開法」不出糗