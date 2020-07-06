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「冒險主題飯店」住宿＋瘋玩14,300元➔3,135元！全台唯一　還能看曾文水庫美景

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▲凱薩飯店,趣陶漫旅,台南,旅行,Her和她。（圖／趣淘漫旅FB）

▲凱撒飯店旗下的趣陶漫旅位於曾文水庫風景區內，「平日豪華景觀客房雙人住宿券 （贈送兩名小孩免費入住）」原價14,300元，特價3,135元。點我購買。

記者李薇／綜合報導　圖／趣淘漫旅FB、官網

放假就是想要遠離城市的喧囂，找尋有山林的地方好好度假放鬆，由凱撒飯店集團經營的台南「趣陶漫旅」飯店，就座落在曾文水庫的風景區內，依山傍水的美麗景觀，光是景色就讓人流連忘返，而且是全台首家冒險體驗主題飯店，各種新鮮設施，讓住宿變得更有趣。購物網站「Her和她」推出「平日豪華景觀客房雙人住宿券 （贈送兩名小孩免費入住）」原價14,300元，特價3,135元的超級優惠，不衝一波怎麼行！

▲凱薩飯店,趣陶漫旅,台南,旅行,Her和她。（圖／趣淘漫旅FB）

▲住宿房間乾淨舒服。

曾文水庫風景區內唯一飯店「趣陶漫旅」不僅擁有山林景色，主打「冒險」更是讓人心癢想入住，飯店裡面的設施夠多夠好玩，小孩開心大人也能挑戰許多有趣設施，住宿券包含免費體驗戶外擎空塔（自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀岩競技)、室內活動（光束任務、全館解謎）等，相當值回票價，其中戶外的擎空塔是全台第一座連續確保系統高空繩索場，玩起來絕對安全又有保障。

▲凱薩飯店,趣陶漫旅,台南,旅行,Her和她。（圖／趣淘漫旅FB）

▲Her趣淘漫旅。（圖／趣淘漫旅官網）

▲有很多冒險遊戲可以玩。

這座繩索場裡面總共有4種遊樂設施可以選擇，包含繩索滑翔的翱翔漫旅、從高處滑下的自由落體、在空中攀繩索的天空漫步、還有攀岩項目的攀登競技，另外還有室內活動光束任務、全館解謎，只要入住就可以免費玩。

▲凱薩飯店,趣陶漫旅,台南,旅行,Her和她。（圖／趣淘漫旅FB）

▲是全家大小玩樂的好地方。（圖／趣淘漫旅FB）

不想要玩刺激的繩索活動，也有大型的泳池可以泡水消消暑，不然跟著家人朋友一起到旁邊山林散散步也是很好的選項，當然這次的票券也有贈送曾文水庫入園門票兩張，可以早上去水庫附近走走，下午再回來玩飯店內享受設施。

飯店內的裝潢，有知名美術設計師蕭青陽加入想法，包括大廳內的《湖光山稜》立體藝術創作等，更添視覺效果。

▲Her趣淘漫旅。（圖／趣淘漫旅官網）

▲凱薩飯店,趣陶漫旅,台南,旅行,Her和她。（圖／趣淘漫旅FB）

▲台南趣陶漫旅位於曾文水庫風景區內，「平日豪華景觀客房雙人住宿券 （贈送兩名小孩免費入住）」原價14,300元，特價3,135元。點我購買。

「Her和她」推出台南「趣淘漫旅」平日豪華景觀客房雙人住宿券（贈送兩位小孩免費入住），原價14,300元、優惠價3,135元，等於下殺2.2折，絕對是適合全家大小一起出遊，也是喜歡冒險體驗的年輕人必須去的完美旅遊點。

關鍵字：

凱撒飯店, 趣陶漫旅, 台南, 曾文水庫, Her和她, Her
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