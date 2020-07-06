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日本媽媽用一顆「荷包蛋」變出維尼　還有戴口罩的小丸子也在便當裡

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@etn.co_mam

日本的手作便當超級厲害，但困難的製作方式讓人不敢輕易嘗試，不過IG上有一位爆紅的日本主婦えとにママ（@etn.co_mam），只用一顆荷包蛋，就能做出多款卡通造型，小熊維尼、小丸子、皮卡丘…各種角色都難不倒她，簡單的步驟讓料理新手也能輕鬆完成。

▲卡通蛋料理。（圖／翻攝自IG@etn.co_mam）

小熊維尼&小豬的早餐盤看起來可愛又豐盛，只用兩顆荷包蛋就能簡單完成，從她分享的步驟圖可以看到，黃色的維尼是用普通的荷包蛋，搭配起司耳朵和海苔剪出的五官。

▲卡通蛋料理。（圖／翻攝自IG@etn.co_mam）

小豬的臉讓人超好奇，怎麼有粉紅色的蛋呢？原來只是把荷包蛋翻到另一面，就有粉粉的色澤啦！再配上火腿耳朵和海苔五官就完成了。

▲卡通蛋料理。（圖／翻攝自IG@etn.co_mam）

除了小熊維尼，還有小丸子造型，小丸子跟小玉、野口一起擺在飯上也太萌，還有戴上小學生帽子和口罩的版本。

困難一點的版本，有《鬼滅之刃》的禰豆子，一樣是荷包蛋當臉，配上海苔製成的頭髮、五官，嘴巴咬著的竹筒也神還原，細緻的造型放在便當裡根本捨不得吃。

其他還有超多不同的卡通人物，像黃色的皮卡丘、頭圓圓的麵包超人…，都很適合用荷包蛋製作，還有《哆啦A夢》的大雄和胖虎，兩人相親相愛的畫面好難得。


 

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關鍵字：

荷包蛋, , 手作便當, 料理, 煮菜, 便當, 小熊維尼, 小丸子, 卡通
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