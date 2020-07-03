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盧廣仲將AP招牌八角錶當八卦　「吉祥又避邪」

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▲AP遠百信義A13概念店今正式開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）位於遠東百貨信義A13的全新概念店今正式揭幕，邀陳柏霖、盧廣仲、吳卓源與潮模李函一同出席，堪稱今年初新冠肺炎爆發以來，明星人數最多的一場精品活動。雖然上半年疫情讓人鬱悶，但沒悶壞妙語如珠的盧廣仲，他今透露收藏AP經典八角造型的皇家橡樹系列腕錶，他說成「八卦錶」，透露購買的原因是「看起來很吉祥，感覺可以避邪」！

▲▼陳柏霖、盧廣仲、吳卓源、李函Kiwi 出席Audemars Piguet A13專賣店開幕。（圖／記者張一中攝）

▲吳卓源（左起）、陳柏霖、盧廣仲與李函一同出席AP A13概念店開幕活動。（圖／記者張一中攝）

▲▼陳柏霖 出席Audemars Piguet A13專賣店開幕。（圖／記者張一中攝）
▲陳柏霖收藏1只AP皇家橡樹萬年曆錶。（圖／記者張一中攝）

▲▼盧廣仲 出席Audemars Piguet A13專賣店開幕。（圖／記者張一中攝）
▲盧廣仲獻唱炒熱氣氛。（圖／記者張一中攝）

陳柏霖也擁有一只ＡＰ招牌的皇家橡樹腕錶，且是複雜功能的萬年曆錶，屬於理性購物派的他，表示無論工作、血拚或交友等各方面都看緣分，收藏百萬元AP錶就是「緣分到了」，下一只鎖定的錶，是今日出席活動所戴的皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪雙時區腕錶；而問及是否願意買高價名錶送另一半？他微笑點頭默認。

▲▼ AP A13專賣店 。（圖／公關照）▲▼ AP A13專賣店 。（圖／公關照）

▲陳柏霖佩戴的皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪雙時區腕錶（左）5,528,000元，盧廣仲戴Code 11.59系列自動上鍊計時碼錶1,382,000元。

▲▼吳卓源出席Audemars Piguet A13專賣店開幕。（圖／記者張一中攝）
▲吳卓源也為AP獻唱贏得滿堂彩。（圖／記者張一中攝）

AP特別邀請盧廣仲與吳卓源獻唱一曲，炒熱氣氛，讓嘉賓在設計靈感源自品牌發源地汝拉山谷的空間，感受自在的氛圍。這間72坪的雙層概念店，是AP在台灣的第3間專賣店，1樓陳列完整錶款，2樓則規畫獨立貴賓包廂與售後服務區，讓顧客一踏進店內就有賓至如歸的享受。

▲▼李函Kiwi 出席Audemars Piguet A13專賣店開幕。（圖／記者張一中攝）

▲潮模李函於AP A13概念店展示千禧霜金PHILOSOPHIQUE腕錶。（圖／記者張一中攝）

▲▼ AP A13專賣店 。（圖／公關照）▲▼ AP A13專賣店 。（圖／公關照）
▲吳卓源戴34毫米皇家橡樹系列自動上鍊腕錶（左）1,452,000元，李函搭配的千禧霜金PHILOSOPHIQUE腕錶962,000元。
 

不僅AP致力開設品牌獨立旗艦店，另一高端品牌Richard Mille近幾年也大幅縮減經銷商管道，以最能展現完整錶款、傳遞品牌精神、提供專業服務的專賣店為主，目前在台唯一的專賣店位於台北文華東方酒店，雖日前爆出飯店裁員、不接受訂房等營運堪憂的消息，但Richard Mille表示專賣店不受影響。

▲▼ AP A13專賣店 。（圖／公關照）

▲AP A13全新概念店2樓舒適的賞錶空間。（圖／AP提供）

▲▼ AP A13專賣店 。（圖／公關照）
▲Richard Mille位於台北文華東方酒店的專賣店。（圖／Richard Mille提供）

關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, 陳柏霖, 盧廣仲, 吳卓源, 李函
fashion.net

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