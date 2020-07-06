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讓美妝蛋先吹冷氣　持妝24H不是問題

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、unsplash

夏季很多人都在乎臉部肌膚持妝的問題，但是除了更換粉底，卻不知道該怎麼辦，但其實只要透過5種方式，就可以輕鬆擁有持續24H的妝容，到了卸妝時刻底妝都像剛上，超級厲害。

▲持妝,控油,保養,彩妝。（圖／品牌提供、unsplash）

1.使用持妝度好的妝前乳

底妝通常都會是層層堆疊的方式打造，建議在妝前乳或是防曬的時候，就選擇可以比較控油持妝的款式，這樣後續的底妝也會更加持久。

2.挑選對的粉底液

夏天有專門使用的粉底，冬天也有，在夏天建議可以挑選粉質強一點，比較控油的單品，並且盡量薄透上妝，就可以避免脫妝之後的差別太大。

3.讓美妝蛋先吹冷氣

肌膚在高溫炎熱的時候不但出汗會增加，也會出油，所以盡量可以讓肌膚保持低溫，就可以讓妝容更加持久，所以在上妝的時候可以先把美妝蛋沾濕，然後冰在冰箱10分鐘，等要上妝的時候拿出來輕拍臉部肌膚，可以達到降溫、底妝更加服貼的效果。

▲持妝,控油,保養,彩妝。（圖／品牌提供、unsplash）

4.控油噴霧加強

其實控油噴霧的用法非常多元，可以拿來先噴在美妝蛋上，再按壓底妝，讓底妝更加服貼在肌膚，也可以直接用噴的方式，讓全臉都灑上控油噴霧，加強持妝效果。

5.使用蜜粉增加控油

油性肌膚的女孩可以使用蜜粉，輕刷在臉部肌膚，加強後續的吸油程度，幫助吸附臉部肌膚的油脂，就可以讓妝容更加持久。

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▲持妝,控油,保養,彩妝。（圖／品牌提供、unsplash）

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fashion.net

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