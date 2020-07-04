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任容萱3招護髮秘訣養出仙女美髮　竟靠「到處找吹風機」

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▲任容萱3招護髮秘訣養出仙女美髮。（圖／記者黃克翔攝）

▲有著一頭飄逸長髮的任容萱在活動上分享自己的私房護髮小秘訣。(圖／記者黃克翔攝)

記者張毓容／台北報導　

女星任容萱自出道以來，除了甜美臉蛋深植人心，一頭飄逸長髮更是其招牌象徵，昨（3）日以一席全白洋裝仙氣滿滿出席香氛洗護髮品上市發表會。相當在意髮質和頭皮髮絲氣味的她笑說，以後挑選髮品時再也不用在香氣和功能性中做抉擇，更大方透露自己的私房護髮小撇步，除了隨身攜帶梳子，還會到處尋找吹風機，其中藏了什麼玄機？快來看看她怎麼說。

▲任容萱3招護髮秘訣養出仙女美髮。（圖／翻攝任容萱ＩＧ、品牌提供）

▲她會盡量維持頭皮乾爽，避免產生異味。(圖／翻攝任容萱IG)

#盡量維持頭皮乾爽

她提到自己有一個很在意的重點，就是盡量維持頭皮乾爽，因為如果頭皮潮濕就容易產生奇怪的味道，她笑說自己對味道很在意，絕不能讓人聞到不好的氣味。

像是夏天很容易流汗，連頭皮都會出汗，一旦感覺到頭皮流汗或悶濕了，她就會想辦法找到吹風機或是有風的工具，儘快把頭皮吹乾；或是洗髮後要快點把頭吹乾，但因為她的頭髮很長，所以通常會分兩段式吹，第一段就是一洗完頭就會馬上先把頭皮吹乾，別讓頭皮處於潮濕狀態，再剩下的髮尾包起來，先做些別的事，像是擦保養品或洗個碗，再來把髮尾吹乾，並抹上護髮品。

▲任容萱3招護髮秘訣養出仙女美髮。（圖／翻攝任容萱ＩＧ、品牌提供）

#隨身攜帶梳子

長期都是維持長髮髮型的她也提到，長頭髮比較容易有打結的狀況，打結沒有好好處理也會讓髮質變得不好，所以她會隨身攜帶的梳子，一旦發現頭髮打結就能用梳子把打結處梳開。如果是在家裡，梳開打結處後她還會再抹上保濕的護髮產品，養護髮絲和維持柔順度。

▲任容萱3招護髮秘訣養出仙女美髮。（圖／記者黃克翔攝）

▲任容萱3招護髮秘訣養出仙女美髮。（圖／翻攝任容萱ＩＧ、品牌提供）

▲她最喜歡有點甜甜花香調的「同日花語」香氣。(圖／記者黃克翔攝、品牌提供)

#運用保養系洗髮品做居家護髮

拍戲的時候，每天都要上電棒和很多的定型膠，一段時間下來頭髮就很容易有分岔和變得粗糙，一摸就很卡、不柔順，但拍戲時不能常常去髮廊護髮，所以她在挑選平常日用的洗護髮產品上就會特別選擇有添加保養成份的。

像是她這次搶先使用的Farcent香水奇蹟洗護髮系列中，添加了奇蹟辣木籽、金縷梅等專櫃保養品成分，而且還帶有香氣，讓她直呼「在洗淨頭皮的同時還能護髮，而且味道很好聞、持久又不會過度濃郁！」尤其「同名花語」是她最喜歡的香氣。

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關鍵字：

美妝, 保養, 髮絲, 護髮, 頭皮, 洗髮, 女星, 任容萱, 秘訣
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