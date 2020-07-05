香水免噴！Dior把香味「穿」上身、diptyque手環、別針自帶香氣

▲夏季香氛幻化各種形式，讓消費者擁有更多選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

Miss Dior花漾迪奧淡香水，一直是女生心中的夢幻香氣，2020年品牌以嶄新著香方式重新演繹愛戀悸動，推出花漾迪奧香體蜜粉，將溫柔花香化為細緻珠光蜜粉，為肌膚點綴為肌膚點綴牡丹與玫瑰的柔美香氣。

▲帶有珠光的乾爽香粉，很適合夏季使用。

全新推出的花漾迪奧香體蜜粉，將花漾迪奧淡香水的柔美香氣，以輕盈細緻的珠光蜜粉完美展現，搭配上細緻粉撲，每次輕拍肌膚都是一次舒心的歡愉享受，讓人沉浸於大馬士革玫瑰的香氣之中。



▲Dior 花漾迪奧香體蜜粉，16g，1,850元。

延續Miss Dior愛戀氣息最輕柔、感性的香氛儀式，可於前胸、肩頸、手腕內側等部位性感撲香，使肌膚綻放撩撥感官的熠熠光采，盡顯極致女人味，也可於沐浴後、出門前，為每寸肌膚溫柔輕撲，讓濕潤肌膚迅速乾爽舒適，即使炎熱夏季，肌膚也能時時刻刻常保舒心清爽。

▲diptyque把香氛化為最美配件。

diptyque去打破大家的用香方式，讓大家把香水「穿」在身上，以意想不到的香氛配飾系列讓香水成為時尚配件，今年品牌更放大絕，把香氣化為香氛手環和別針，真的超特別。

全新推出的香氛手環，透過浸泡工藝留香，將香氣封存在手環中。專屬的橢圓首飾盒便於抽取及拉伸，長度隨心而定，只需確認後關閉橢圓盒，其中的金屬片即可將手環切斷，手環表面在抽取時被輕輕刮去，鎖於其內的馥郁香氣隨即飄散開來。

▲香調包括杜桑、玫瑰之水、譚道、花都之水和青蕨。diptyque 香氛手環，2,850元。

▲香調包括杜桑、玫瑰之水、肌膚之華、花都之水。diptyque 香氛別針，4,350元。

媲美精品工藝的香氛別針，在保留傳統經典的同時，亦被賦予現代特色。將一片輪廓精緻且遍佈散香孔的陶瓷片置於別針中心位置，別針熠熠生輝，鳥爪有節奏的輕晃，視覺與嗅覺效果均完美無缺。