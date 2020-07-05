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《歡樂滿屋》鄭海莉長大了！從討人厭的小孩變成高顏值美少女

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編輯／JJ　圖／翻攝自《歡樂滿屋》、IG@2xj_hee

大家還記得大約十年前的一部長篇家庭喜劇《歡樂滿屋》（穿透屋頂的High Kick!）嗎？除了捧紅了年輕貌美的申世景和黃正音，其中飾演有錢人家小孩「鄭海莉」的童星演員「陳智熙」，如今也已長成一位21歲的美少女，變得超漂亮！

▲陳智熙。（圖／翻攝自IG）

首先來回味一下當初陳智熙在《歡樂滿屋》中飾演鄭海莉的片段，她把在有錢人家長大、嬌生慣養的小女孩，既任性又公主的個性表現得淋漓盡致，雖然看得有點討人厭，但不可否認的是小小年紀演技就力度十足，誇張的表情跟動作其實還是很可愛的。

▲陳智熙。（圖／翻攝自IG）

▲陳智熙。（圖／翻攝自IG）

▲《歡樂滿屋》鄭海莉經典表情包。

在過了約10年之後，陳智熙暴風成長為一名美人兒，是演藝圈中難得好好長大的童星之一，就五官來看幾乎沒什麼差別，不過臉頰的Baby fat幾乎已消失，讓整張臉都精緻了起來，額頭則是一樣飽滿，加上一點妝容的點綴，陳智熙真的活成一位小仙女了！

▲陳智熙。（圖／翻攝自IG）

▲陳智熙。（圖／翻攝自IG）

笑起來依舊跟兒時一樣陽光可愛，身高大約是163公分左右，整體修長了不少，雖不像一線女星或是偶像女團一樣纖細，但是身材也十分勻稱好看。

▲陳智熙。（圖／翻攝自IG）

▲陳智熙。（圖／翻攝自IG）

《歡樂滿屋》後陳智熙接演《擁抱太陽的月亮》，當時已稍微長大一些，與其他同期童星金所炫、金裕貞、呂珍九等演員合作，演技獲得各界的讚賞。後來幾年間陳智熙也陸續有參與多部影視作品，在《三流之路》中客串飾演張寶藍一角時，便已是現在的美少女外型了。

▲三流之路，陳智熙。（圖／翻攝自三流之路）

▲陳智熙於《三流之路》中客串演出。（圖／翻攝自《三流之路》）

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關鍵字：

陳智熙, 鄭海莉, 歡樂滿屋, 韓劇, 童星, 長大
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