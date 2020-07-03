霍建華逾300萬元沛納海訂製錶上手　PK老婆林心如的閃亮戒　

▲霍建華（左）與林熙蕾老公楊晨聚會，洩露腕上是沛納海數量稀少的佛羅倫斯雕刻陀飛輪錶。（圖／翻攝melodykliu IG）



記者陳雅韻／台北報導

日前林熙蕾（左起）、林心如、Melody與郭台銘老婆曾馨瑩等姊妹淘開心聚餐，四位辣媽曬美照的同時，洩露了林心如超級閃亮的鑽戒，不過同場的老公霍建華沒被比下去，一張他與林熙蕾老公楊晨的搭肩合照，曝光沛納海（Panerai）稀少的佛羅倫斯雕刻陀飛輪錶，估價超過300萬元。

▲沛納海RADIOMIR FIRENZE TOURBILLON GMT TITANIO 48mm佛羅倫斯雕刻腕錶，約3,807,000元。（圖／Panerai提供）



霍建華是沛納海忠實錶迷，2017年更成為品牌百年以來破天荒簽下的首位代言人，不過他私生活低調，鮮少分享生活照，這回是Melody亮出眾人聚會的照片，才讓他腕上沛納海百萬名錶曝光，最大特徵是錶殼側邊精緻的雕花，靈感源自佛羅倫斯教堂的彩色大理石外牆嵌花，當中包括代表托斯卡納首府佛羅倫斯的百合花標誌，雕刻師在錶殼完成鑄造工序後才下刀，因此每一刀都必須精準才不會前功盡棄。

▲林熙蕾（左起）、林心如、Melody與曾馨瑩開心聚餐。（圖／翻攝melodykliu IG）



而棕色面盤鐫刻意指沛納海發源地佛羅倫斯的「Firenze」字樣，霍建華的錶款應是具兩地時間與陀飛輪裝置的RADIOMIR FIRENZE TOURBILLON GMT TITANIO - 48mm，佛羅倫斯雕刻錶殼系列都是訂製款，價格和實際外觀、功能、材質而異，在總廠產能足以消化訂單後，才會再開放訂製服務。

▲Melody俏皮比YA，林心如則在鏡頭前秀出閃亮亮的戒指。（圖／翻攝melodykliu IG）

