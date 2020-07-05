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星・變美／吳謹言私房「瘦手臂4招」　1個月輕鬆揮別蝴蝶袖更顯瘦

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▲吳謹言公開私房「瘦手臂4招」。（圖／翻攝吳謹言微博）

▲常被粉絲擔心太瘦的吳謹言笑說自己是「顯瘦大王」，其實只是因為瘦在該瘦的地方。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝吳謹言小紅書、微博

演出《延禧攻略》而爆紅的大陸女星吳謹言，向來給人纖細小身板的印象，她笑說很多粉絲覺得她看起來太瘦了、只有80斤（40kg），但其實自己有92斤（46kg），只是因為自己在「顯瘦」方面摸索出一套方式，瘦在該瘦的地方。

近日她就化身健身教練，首次公開自己的私房瘦身操，先教大家如何鍛鍊夏天最重要的手臂和肩頸線條。不用去健身房、在家也能練的4招「瘦手臂小運動」，她說認真做1個月就能揮別蝴蝶袖，練出漂亮好線條，就能穿衣顯瘦、脫衣有肌肉。

1.手臂伸展

先坐在瑜伽墊上，將雙腿伸直，雙手交叉往前碰腳底同時帶著身體往前傾，手碰不到的腳底人可以先碰腳腕，或往前下壓到自己的最大極限，要做到感覺上臂後側的肌肉有拉伸感，稍微停留幾秒，共做5次。

▲吳謹言公開私房「瘦手臂4招」。（圖／翻攝吳謹言小紅書）

2.3D天鵝臂
吳謹言表示，這個動作是芭蕾舞中很基礎的動作，橫向、豎向都要做，上下加前後就是一個3Ｄ天鵝臂的鍛煉方法，可以讓整個手臂線條更緊緻。

▲吳謹言公開私房「瘦手臂4招」。（圖／翻攝吳謹言小紅書）

首先豎向的天鵝臂，就想像自己是一隻天鵝，把頭抬高，把後背舒展開來，將雙手像天鵝展翅般往上舉到頭頂，再慢慢放下。做的時候要留意用上手臂帶動動作，感覺到蝴蝶袖，也就是最容易長肉的位置使勁往上發力，再用手肘往下帶，上下來回共做10次。別看動作簡單，動作做對其實做沒下手就會有點抖，做完10次手就會有酸爽感。

▲吳謹言公開私房「瘦手臂4招」。（圖／翻攝吳謹言小紅書）

再來橫向的天鵝臂，與上下動的豎向相反，現在要前後動，就像是在水裡游水的天鵝，一樣要把後背挺直，雙手打開緩慢的前後擺動，同樣做10次。關鍵是要做的時候是要靠手的肌肉帶著手臂來動，對瘦掰掰袖很有效，同時還能鍛鍊肩頸線條。

▲吳謹言公開私房「瘦手臂4招」。（圖／翻攝吳謹言小紅書）

3.側邊俯臥撐

這個動作是用自己身體的重量來幫助訓練，動作簡單但是非常有效果，很適合喜歡在家運動健身，或經常外出沒辦法去健身房的人。

首先雙腳併攏貼地，一隻手臂撐地，斜側坐在瑜珈墊上，然後用手支撐整個身體的重量，把胯部撐起起來，除了貼地的小腿，整個身軀到大腿呈一直線，穩定撐起後，撐地的手臂稍微彎曲再直起，做小幅度的側邊俯臥撐，8次為一組，共做3組。因為這個動作非常耗力，可視個人情況，做完一或兩組稍微休息一下再繼續。

▲吳謹言公開私房「瘦手臂4招」。（圖／翻攝吳謹言小紅書）

4.放鬆動作

吳謹言強調，做完運動後一定要做拉伸，放鬆肌肉，這樣肌肉才不會聚在一起變成一坨一坨的，才會有優美的線條感。先曲腿坐在瑜珈墊上，將兩手往身後撐在地上，把兩邊肌肉夾緊，讓雙手慢慢向後延伸移動，伸到最遠的位置，感受整條手臂的伸展，維持20秒。

▲吳謹言公開私房「瘦手臂4招」。（圖／翻攝吳謹言小紅書）

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關鍵字：

星變美, 吳謹言, 瘦身, 瘦手臂, 運動, 蝴蝶袖, 掰掰袖
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