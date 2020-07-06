開賣3小時被搶光！美妝版狂推獵男必備7大「親親色」　蜜桃軟糖最強撒嬌色

▲YSL 7大人氣熱賣唇彩色號被推為獵男必備的「親親色」。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

每年夏季都讓人期待不已的「YSL親親日」又來了！今年選出網路討論話題超高、美妝版熱推的7大人氣熱賣色號，包含被日本女生票選為「約會必勝唇膏」的「情挑誘光水唇膏」和一抹就能打造果汁唇的「奢華緞面漆光唇釉」，每一色都是超強獵男美色，尤其是開賣3小時就完售的#76和被稱為「最強撒嬌色」的#419，一定要先搶起來。

情挑誘光水唇膏，#76櫻桃豆沙

有著「乾唇人救星」之稱的情挑誘光水唇膏，柔滑不乾澀又亮澤顯色，本來就是YSL的人氣熱賣唇膏。尤其#76櫻桃豆沙更是近來最夯色號，開賣3小時就被搶購一空，這次特別補貨再開賣。

情挑誘光水唇膏，#92冰沙草莓



#92是超級顯白、提升氣色的水嫩草莓色，性感又甜美的透亮光澤，美到單月銷售破千隻。

奢華緞面漆光唇釉，#419蜜桃軟糖



將唇膏與唇蜜優點完美調和的奢華緞面漆光唇釉，能打造出猶如果汁染上的持久透亮漆光美唇。尤其是粉嫩蜜桃色調的#419，薄擦厚擦都甜而不膩，被美妝版公認為最佳斬男撒嬌色，人氣一直居高不下。

奢華緞面漆光唇釉，#420冰晶番茄/#425蜜糖石榴



喜歡紅色系的人則可以鎖定網友公認「最性感的爛番茄」#420和被稱為「黃皮救星」的#425。猶如熟透蕃茄套上水晶濾鏡的#420，被譽為史上最美「爛蕃茄紅」；超顯白的甜美石榴紅#425，一擦白三階，鮮嫩欲滴的亮澤感能減低紅唇的正式感，更多了甜美女人味。

奢華緞面漆光唇釉，#432白桃烏龍



#432是混入嫩蜜桃色調的粉嫩奶茶色，粉嫩甜美又氣質十足，不僅女生愛，也很受男生歡迎，是許多網友狂推的「老皮變嫩唇最強武器」。

奢華緞面漆光唇釉，#433無花果優格



#433則是清透柔膚色調的裸透奶茶色，什麼場合、妝容都百搭實用，一擦立即減齡，不挑膚色人人都能駕馭，誰擦誰美。

▲現在正有「1+1滿額贈」活動，購買限定兩支唇彩即可再獲得1+1限量小禮。（圖／記者張毓容攝）



YSL今年「親親日」推出1＋1限定滿額贈，即日起至7/8，凡購買「時尚印記雪融唇釉」＋任一「親親色」，即可獲得「時尚印記絲絨唇露」的人氣色號#16精巧版＋「名模肌密保濕豐唇精萃」精巧版。

▲Bobbi Brown本月獻上人氣唇彩全新可可裸色系10款新色，更將最熱賣色號打造一系列唇彩及頰彩。（圖／品牌提供，以下同）



除了YSL外，Bobbi Brown 7月也獻上2大熱賣唇彩系列，除了人氣唇彩「迷戀輕吻唇膏」推出全新10款可可裸色系，年度斷貨熱賣色號#Cranberry也推出一系列限量唇彩及頰彩。

▲Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏，NT$1,060。



靈感來自剛接吻後的自然紅暈，能打造出柔美微霧的柔嫩染唇效果的「迷戀輕吻唇膏」是不少人的第一支唇膏，更被稱為「約會唇膏」，從推出以來一直都是Bobbi Brown超熱賣的唇彩王。

今年更精心打造史上最齊全的奶茶可可色系，一口氣推出推出全新10色奶茶裸色調，從玫瑰裸粉、可可裸棕到濃郁可可色，每個人都能找到最適合自己的奶茶色，一擦襯膚色又顯氣質，人人都適合。

▲Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏-蔓越莓限量版，#Cranberry，NT$1,060。



從迷戀輕吻唇膏上市以來，光是台灣就每小時售出2支的#Cranberry不僅是最熱賣斷貨色，還是韓國美妝大神Pony最愛的唇色，更被網友大讚「化妝包必備溫柔美色」「最捨不得卸掉的唇色」，今年特別推出#Cranberry限量家族及愛心塗鴉限量包裝，超值得收藏！

▲Bobbi Brown 金緻奢華蔓越莓夾心唇盤，#Cranberry，NT$1,700。



Bobbi Brown首次推出限量唇彩盤，將高人氣5色「金緻奢華唇膏」設計成方便攜帶的夾心唇盤，一盤擁有裸色、粉嫩色和棕紅色調，連外殼也有著可愛俏皮的愛心塗鴉設計。



▲Bobbi Brown 蔓越莓夾心腮紅盤，#Cranberry，NT$1,900。



萬用頰彩盤「晶幻頰彩蜜粉兩用餅」特別推出限量色#Cranberry，一刷即可擁有自然戀愛的透潤好氣色，細緻的光澤更能添加肌膚自然光澤。

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