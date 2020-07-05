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長知識！護髮油早、晚功用「大不同」，秀髮微濕效果更加乘

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▲▼護髮油早、晚使用「大不同」。（圖／翻攝自IG）

▲護髮油CP值高，乾荒毛躁一瓶搞定。（圖／翻攝自IG/ponymakeup、avedajapan）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

喜歡頻繁更換造型，是造成秀髮受損的主因，枯黃乾燥的髮尾往往降低髮型質感。除了做好日常清潔外，擁有一瓶修護髮油尤其重要，洗髮後使用幫助抑制毛躁，同時修護髮尾，讓秀髮亮澤有彈性。

早上、晚上使用目的不同

「因為晚上已經用過護髮產品了，隔天早上應該就不需要再擦其他護髮品了吧？」雖然大多數人都是抱持著此種觀念，但其實護髮品在早上及晚上使用，目的是不相同的。

晚上用幫助「修護損傷」

在洗完頭髮並用毛巾擦至半乾後，在頭髮仍有濕度時均勻塗抹會更加有效，此時塗抹可以將頭髮內的水分一起鎖在髮絲內部，並且水分也可以讓護髮品的延展性增加，更加均勻。

白天用著重「預防受損」

日間的紫外線、空調、吹風機、電捲等都會導致秀髮損害，為了預防這些損傷發生，由容易受損的髮尾開始向上塗抹，此時可以用髮妝水將頭髮稍微打濕，效果會更好。

▲▼護髮油早、晚使用「目的大不同」 。（圖／品牌提供）

▲Of cosmetics 5.2亮澤修護精華油，80ml，1,050元。

添加西班牙鼠尾草油，能增加毛髮亮澤度，並且抑制毛髮褪色。印加果油富含Omega-3脂肪酸，保護毛髮同時能保持柔順輕盈。

▲▼護髮油早、晚使用「目的大不同」 。（圖／品牌提供）

▲Rahua保濕舒緩亮澤護髮乳，180ml，1,250元。

採用天然油脂成分打造具有強效保濕力的透明霧狀噴霧，可以噴灑於乾髮或濕髮上，輕輕地梳理打結的地方，即可鬆開打結處，並使頭髮光澤不毛躁。

▲▼護髮油早、晚使用「目的大不同」 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活光萃Omega 5全能精露，30ml，1,980元。

紅石榴籽油、椰子油、酪梨油、向日葵籽油、摩洛哥堅果油的高濃縮植物營養，油質柔滑細緻，可快速被髮絲吸收。

▲▼護髮油早、晚使用「目的大不同」 。（圖／品牌提供）

▲LOREAL PARIS 金緻護髮精油 草本植萃精華，100ml，550元。

萃取薰衣草與甜橙精油，強大舒壓能量與深度潤澤，適用於髮尾分岔、脆弱易斷髮質。

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關鍵字：

護髮油, 護髮, 油保養, 乾燥, 髮質, 受損
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