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別再當「減肥笨蛋」！10大瘦身真相：有些代餐熱量並不低

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▲10大瘦身真相，別再當減肥笨蛋。（圖／翻攝IG）

▲想成功、健康地瘦下來，先改掉錯誤的瘦身觀念。（圖／翻攝IG@yubi_190、@babebani）

編輯／Amanda

很多人為了減肥，用盡各種方法，努力節食運動但效果卻不好，其實瘦不下來是有原因的，當你用錯誤瘦身觀念來減肥，不僅容易越減越肥，就算瘦了也很容易復胖！快來看看以下10個關於減肥瘦身的真相，你知道幾個？

1.烹調方式不對，吃蔬菜也會胖

多吃蔬菜能幫助瘦身，但料理方式很重要，避開油炸、大火熱炒等高油烹煮，吃沙拉的話，搭配醬料則盡量選擇油醋、檸檬汁等替代熱量、油脂量高的千島醬、蛋黃醬。

▲10大瘦身真相，別再當減肥笨蛋。（圖／翻攝IG）

▲吃宵夜不一定會發胖，要看吃的食物和一整天攝取的熱量而定。（圖／翻攝IG@miyayeah）

2.吃多吃少不是發胖關鍵

吃得少不一定就不會胖，份量少不代表熱量低，像是一包洋芋片的熱量都快趕上2頓正餐；相對地，吃宵夜或吃很多肉類也不一定會發胖，關鍵還是看一整天下來攝取了多少熱量。

3.喝果汁不等於吃水果

果汁＝發胖飲料，水果榨成果汁時會流失膳食纖維和維生素，營養少了，糖分卻沒少，一杯喝下來，只喝到糖。

▲10大瘦身真相，別再當減肥笨蛋。（圖／翻攝IG）

▲多喝水是減肥的助力，也是必要關鍵。（圖／翻攝IG@sanochiaki810）

4.睡眠、喝水多寡都有影響

睡太少很容易發胖；喝水太少也會發胖。睡眠不足、常熬夜會導致生長激素分泌減少，進而促使脂肪囤積、食慾上升，也會使新陳代謝效率降低；而水則是人體代謝、燃脂時所需的必要元素，水喝不夠會使代謝變慢、水腫等情況。

5.禁吃澱粉易復胖又影響健康

別把碳水化合物當做減肥天敵，可以少吃但別完全不吃，完全禁吃碳水會影響身體健康、內分泌調節和生理期，甚至會有斷經的狀況，而且很容易復胖。可少吃白米飯、麵粉等精緻澱粉，以糙米、蕎麥、燕麥等粗糧替代。

6.代餐別亂吃

並不是所有代餐都是為了減脂設計的，有些是設計給沒時間吃飯的人，所以看似份量不多但熱量卻不低，別隨意把代餐當加餐吃。

▲10大瘦身真相，別再當減肥笨蛋。（圖／翻攝IG）

▲玉米、南瓜、芋頭等常被誤以為是蔬菜類，其實算是主食。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

7.有些蔬菜別吃多

蓮藕、南瓜、芋頭、玉米等「蔬菜」，碳水含量高，其實算是主食。

8.果乾、蔬菜脆片不是健康食品

果蔬脆片不是健康食品，大部分都是使用低溫油炸，含油量不低，熱量當然也不低；另外，許多果乾為了美味考量，會添加不少糖和添加物，吃多容易發胖，也對健康無益。

▲10大瘦身真相，別再當減肥笨蛋。（圖／翻攝IG）

▲蛋白質是人體每日必須營養素，不吃肉容易讓蛋白質攝取不足。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

9.少吃肉不一定好

減肥就要少吃肉或不吃肉，是許多人都有錯誤觀念。低脂肪的魚、蝦、雞胸肉、瘦牛肉等都是優質蛋白質的來源，只要留意烹調方式，其實多吃是有益於減脂瘦身的，但要避免肥肉、動物皮等脂肪含量高的部分。

10.別用水果取代正餐

水果雖然有益健康，但有些水果含有高糖分，用水果代替正餐不一定能瘦，還會營養不良，影響生理機能。

►肚子肥肉太難瘦！飯後3個小動作避免脂肪囤積變成「小腹婆」

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 觀念, 錯誤, NG, 真相
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