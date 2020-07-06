膚溫瞬間降5度！「消暑保養」超療癒，身體用的冰沙聽過沒？

▲夏季衣著涼爽，保養也別忘了選涼感成分才消暑。（圖／翻攝自IG/taeri__taeri）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣溫連續飆高，夏季正式宣告來臨，迎接換季的同時，秀髮和肌膚也準備好換季了嗎？除了做好萬年不變的保濕外，更要選擇添加涼感的產品，擊退煩躁，享受加倍清涼。

▲BOTANIST 植物性清爽身體噴霧，80ml，260元。

BOTANIST推出夏季限定的植物性清爽系列，添加龍舌蘭保濕配方，全面防護由夏季紫外線帶來的乾燥傷害，更添加薄荷涼感，運用夏季盛開的夜來香香氛為基調，結合荔枝及蘋果薄荷，洗沐保養時就能聞到夏夜微風中捎來迷人的溫柔甜美香氣。

▲L'OCCITANE 清新馬鞭草冰沙凝霜，150ml，1,280元。

歐舒丹每年夏季最讓人期待的馬鞭草系列，今年推出冰沙凝霜，完全是消暑首選，。獨特質地蘊含普羅旺斯有機馬鞭草精萃，一抹於皮膚即刻化為清新水感質地，有效舒緩乾燥缺水的夏日肌膚、水潤保濕。置於冰箱冷藏後使用，沁涼又過癮。

▲AVEDA 迷迭薄荷沐浴皂，200g，700元。

炎炎夏日，擺脫一身的黏熱不舒適，就從輕爽暢快的沖澡開始。AVEDA「迷迭薄荷系列」含迷迭、胡椒薄荷、綠薄荷等沁涼花植配方，恢復身體乾淨基礎，同時從嗅覺及觸覺激勵感官，為身體注入滿滿活力，讓你從頭到腳都精神奕奕。

▲TSUBAKI 舒涼極淨乾洗髮露，180ml，260元。

添加薄荷與綠茶精華，預防黏膩與異味，維持清爽、舒涼感的頭皮清爽，清新宜人的香味，調理頭皮異味。

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