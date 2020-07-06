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不等三倍券！雅詩蘭黛集團贈美麗護照、寵愛之名折價券立刻拿

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▲▼不等三倍券！雅詩蘭黛集團贈美麗護照 。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛集團推出美麗護照，聯手搶商機。（圖／翻攝品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

振興三倍券即將於7/15 開跑，許多美妝品牌提前祭出更多優惠，雅詩蘭黛集團在三倍券前就推出四倍美麗護照，寵愛之名更響應三倍券模式祭出超殺優惠，只要在7/6-7/8三天期間，官網會員單筆消費滿千元，則可獲得兩倍折價券回饋。

▲▼不等三倍券！雅詩蘭黛集團贈美麗護照 。（圖／品牌提供）

▲▼不等三倍券！雅詩蘭黛集團贈美麗護照 。（圖／品牌提供）

▲時髦的M.A.C到奢華的LA MER都是雅詩蘭黛集團旗下的品牌。

搶先在消費券之前，台灣雅詩蘭黛集團宣布，為了響應防疫新生活運動，集結奇樺各大品牌推出官網限定美麗護照。即日起，於集團旗下品牌（ESTEE LAUDER、LA MER、BOBBI BROWN、ORIGINS、M.A.C、CLINIQUE)任一官網消費滿1,000元，即可獲贈市值超過4,000元美麗護照一本。

▲▼不等三倍券！雅詩蘭黛集團贈美麗護照 。（圖／品牌提供）

2020/12/31前，憑美麗護照至指定百貨櫃位即可兌換各大品牌的小禮物或專屬服務，除了促進消費，更期待為集團其他品牌帶來新客群。

▲▼不等三倍券！雅詩蘭黛集團贈美麗護照 。（圖／品牌提供）

▲寵愛之名日前找來小S女兒擔任代言人，引起極高討論度。

醫美品牌寵愛之名，為了響應三倍券模式，提前祭出超殺優惠，只要在7/6-7/8三天期間，官網會員單筆消費滿1,000元，就可以獲得2,000元折價券回饋，希望可以搶先在三倍券之前回饋廣大消費者。

▲▼不等三倍券！雅詩蘭黛集團贈美麗護照 。（圖／品牌提供）

▲寵愛之名 亮白淨化光之鑰生物纖維面膜，3片(盒)，1,170元。

訂單完成後五個工作天內，將總價值2,000元的折扣碼匯入到會員帳戶，每張面額500元（共計4張），於下次單筆消費時，單筆滿2,500元即可抵用一張。

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關鍵字：

三倍券, 雅詩蘭黛集團, 寵愛之名
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