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柯佳嬿與賈靜雯「差10歲」同框比美　水藍襯衣小露香肩超逆齡

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記者鮑璿安／台北報導

女星柯佳嬿出演《想見你》後人氣居高不下，近日與賈靜雯、比莉合作新劇《媽，別鬧了！》，三人於1日現身發佈會。不光是天后齊聚引發大陣仗媒體包圍，造型方面也是焦點，柯佳嬿穿著水藍色斜肩洋裝小露香肩，巧妙與賈靜雯造型呼應，逆齡顏值讓粉絲驚艷。

▲▼《媽，別鬧了！》卡司發布記者會，演員比莉、賈靜雯、柯佳嬿，導演陳慧翎、李俊宏共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《媽，別鬧了！》卡司發布記者會，演員比莉、賈靜雯、柯佳嬿，導演陳慧翎、李俊宏共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《媽，別鬧了！》卡司發布記者會，演員比莉、賈靜雯、柯佳嬿，導演陳慧翎、李俊宏共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯佳嬿（左）、賈靜雯（右）、比莉（中）合作新劇《媽，別鬧了！》，柯佳嬿換上Maje 2020春夏水藍色斜肩上衣仙氣滿滿，NT$8,120。（圖／記者湯興漢攝）

柯佳嬿、賈靜雯、比莉合作新劇《媽，別鬧了！》，由賈靜雯身兼製作人，許久未現身在幕前的比莉飾演母親，三大天后光是同台就引發熱烈關注。柯佳嬿在當日換上一身Maje 2020春夏水藍色斜肩洋裝亮相，粉嫩色系迎合白皙肌膚展開，同時運用斜肩剪裁小露性感，搭配傘狀裙身，上緊下寬的視覺效果更顯身材玲瓏有致。

▲▼《媽，別鬧了！》卡司發布記者會，演員比莉、賈靜雯、柯佳嬿，導演陳慧翎、李俊宏共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《媽，別鬧了！》卡司發布記者會，演員比莉、賈靜雯、柯佳嬿，導演陳慧翎、李俊宏共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯佳嬿與賈靜雯在劇中飾演姐妹，巧妙換上同色系造型登台。（圖／記者湯興漢攝）

此外，劇中飾演柯佳嬿姐姐的賈靜雯也巧妙換上同色系襯衫登台，俐落剪裁下注入時下寬袖元素，不忘開扣露出纖瘦鎖骨線條，使得整體遊走於率性與氣質之間，最後搭配墨綠色寬褲增添穩重氣息。事實上賈靜雯與柯佳嬿相差10歲，不過罕見同框卻絲毫看不出年齡差，也讓外界驚艷兩人的確保養得宜，「賈靜雯太會保養」、「柯佳嬿氣質大勝」、「超凍齡」。

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關鍵字：

柯佳嬿, 想見你, 賈靜雯, 比莉, 媽別鬧了, Maje
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