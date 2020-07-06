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李晶晶性感出航曬成龍蝦　靠這一罐變水嫩

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▲▼李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲李晶晶與朋友從基隆搭船出海，感受一下度假氣氛。（圖／翻攝李晶晶臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名媛設計師李晶晶周末受朋友之邀，從基隆乘船出海，她換上全套自己代理的比基尼、罩衫、巴拿帽等行頭，完美示範性感的度假穿搭，不怕曬黑的她藉機曬太陽多吸收一點維他命D，自嘲：「我快變lobster（龍蝦）了。」不過她絕不會毀了肌膚，曬後立刻搽上Jo Malone維他命E凝膠保養。

▲▼李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲李晶晶穿Voda Swim兩穿式平口美胸比基尼上身2,990元，綁帶抓皺美臀褲2,090元，sun·day渡假概念店暈染造罩衫4,180元，Ecua-Andino經典巴拿馬帽3,390元。

▲▼李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）
▲李晶晶穿比基尼不忘搭配多層次項鍊，戴Jacques Marie Mage太陽眼鏡37,880 元。
 

李晶晶擁有令人羨慕不會暈船的體質，因此乘船出海玩得相當盡興，她特別精心打扮讓心情更好，穿上Voda Swim兩穿式平口美胸比基尼上身搭配綁帶抓皺美臀褲、sun·day渡假概念店販售的暈染造罩衫，並戴上Ecua-Andino經典巴拿馬帽遮陽，再度秀出她傲人的性感曲線。

▲▼李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲享受曬太陽吸收維他命D後，李晶晶認為曬後保養馬虎不得。
 

網友好奇李晶晶的防曬與曬後保養祕訣，她大方分享出發前一定要使用化妝水維持肌膚的水分，在船上她也多喝水維持身體良好循環；而她愛用的保養品是資生堂的藥用美白精華粉底液，她說：「暑假的時候everyday（每天）都用這個。」另外一罐是她已用了10年的Jo Malone維他命E凝膠，曬後一定抹上鎮定肌膚。

▲▼李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲李晶晶愛用資生堂的藥用美白精華粉底液。

▲▼李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）
▲曬後李晶晶使用Jo Malone維他命E鎮定肌膚。

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關鍵字：

李晶晶, Voda Swim, Ecua-Andino Hats安地諾巴拿馬帽, 資生堂, Jo Malone
fashion.net

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