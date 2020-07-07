歐陽娜娜新造型曝光！「妹妹頭瀏海」認不出　網批：像路人

▲歐陽娜娜最新雜誌封面造型曝光，剪了妹妹頭瀏海引發討論 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

記者鮑璿安／台北報導

女星歐陽娜娜剛滿20歲，推出首張EP《NANA I》，工作滿檔的她日前再登上雜誌《精彩OK》封面，只見歐陽娜娜不僅換上齊瀏海造型宣告重新出發，一身青春學生裝扮大展少女氣息，畫面曝光後卻仍是引來網友兩極評價，部分認為造型不合適，也有粉絲力挺到底，「仙氣滿滿」。

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歐陽娜娜日前推出首張EP《NANA I》，又登上雜誌《精彩OK》封面，為了找回20歲的少女氣息，歐陽娜娜不僅剪了妹妹頭齊瀏海，更顯五官精緻嬌小，妝容清淡之餘全靠一抹甜甜微笑取勝。封面中她換上了簡單白色素T，搭配路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）亮黃色針織衫，輕輕披在肩上，為整體視覺效果注入一絲涼意，另外再換上傘狀短裙露出細長美腿，整體造型宛如鄰家女孩一般相當青澀。

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換個造型，歐陽娜娜則是綁起雙股辮，穿著紅黑條紋翻領上衣輕鬆側躺在地板上，運用俐落裙裝帶出濃厚學生氣息，更彰顯歐陽娜娜雪白肌膚。不過這回造型一改，也讓人很難一眼認出，網友甚至直接點評瀏海非常不適合歐陽娜娜，「很像路人」，當然也有部分粉絲力挺，指出多多嘗試是好事。

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事實上歐陽娜娜私下打扮就十分多變，日前換上粉色平口上衣，出自小眾品牌MINIPOA，最顯著的就是中央的抓皺細節，讓肩膀線條更為纖細；再搭配宛如水餃包設計的DISSONA 2020秋季PILLOW系列白色肩背包，順勢讓粉絲眼前一亮。

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