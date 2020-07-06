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范冰冰把蟲放臉上、小羊當配件　穿全白扮文藝少女難得沒負評

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記者王則絲／台北報導

大陸女星范冰冰近期沒什麼影視作品，倒是拍了很多雜誌畫報，近期又再添一組《小資CHIC》7月號封面，以一種小清新的文藝少女風格亮相，尤其是一身純白服裝加上近乎素顏的極淡妝容，難得幾乎零負評，一面倒受到網友稱讚：「比起前幾天崩壞的楊冪，范冰冰的狀態是真的好。」利用小羊與綠蟲當作道具配件也是一大亮點。

范冰冰在負面風波後，開始以平面作品為復出鋪路，近期出鏡不少雜誌，但是大多是毀譽參半，像是4月時拍攝日本知名雜誌，入境隨俗挑戰日系風格，有人說她是「四千年一遇的美貌」，也有人說是「最醜的照片」；日前登上大陸雜誌封面，中分的超級長髮造型也被批評一頭亂髮、霸氣銳減。

►范冰冰挑戰日系風格完敗　新畫報遭網毒舌：滿臉油光、這不是范爺

►范冰冰睽違兩年登封霸氣銳減！　一頭亂髮出鏡眼神超哀怨

雖然因逃稅事件讓范冰冰備受抨擊，許多民眾也還沒走出對她的失望印象，但是只要一有新照釋出，依然立刻登上熱搜焦點。這次拍攝的7月號雜誌畫報，在水邊與湖面上取景，范冰冰一口氣換上多套造型，其中這幾件純白服裝顯得相當純淨清新，很有文藝氣息，最受網友們推崇：「看著好舒服。」、「好美好夏天。」大特寫的完美肌膚狀態也被狂讚：「娛樂圈頂級美女。」

另一套藍格子細肩帶洋裝，同樣洋溢著文藝氣息，范冰冰甚至抱著一頭小羊來演繹這組庭園風格大片，可愛的畫面成功引起討論。最能代表夏日氣息的除了茂盛的植物之外，昆蟲也是這個季節最活躍的生物之一，本次拍攝的特殊道具不只有可愛小羊，更讓綠蟲直接爬上范冰冰的臉，畫面感意外的平和又自然，完美的詮釋了與大自然合而為一的風格。

關鍵字：

范冰冰, 雜誌, 封面
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