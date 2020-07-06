居家也振興！　生活工場滿3888元直接「去零頭」　HOLA用實體券現賺600

▲居家通路振興券方案，生活工場推出特價商品再「滿額去零頭」。（圖／生活工場、特力提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

7月起振興三倍券預購上路不過幾日，總預購人數已達近300萬人，居家通路看好此波消費市場，紛紛推出優惠方案讓民眾搶便宜，生活工場宣佈7月份推出消費滿3,888元，現場「直接現折888元」，等同打了7.8折；特力集團則集結旗下通路包括特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市，憑政府振興券3,000元可換3,600元的購物券，主打豐富商品加回饋。

上半年民眾在家防疫，不少民眾開始想要「幫家升級」打造更舒適的居家心態，在下半年熱潮未減，居家通路也開始針對7月份即將迎來的振興券商機佈局。

生活工場宣布即起至7／31止，鎖定民眾報復性消費商機推出門市家具、家飾品、日用品、餐廚好物以及家電用品優惠價，最低6折起，此外消費每滿3,888元，再直接現折888元（可累計），等同只要付3,000元，線上商城也同步祭出消費滿1,000元現折100元活動。

▲probeetle鋁框PC玫瑰金行李箱。

生活工場表示，以probeetle鋁框PC玫瑰金28吋行李箱為例，原價7,580元，會員特價4,799元，下殺6.3折，還可再搭配滿3,888元現折888元活動，只要花3,911元就能買回家，等同原價的5.1折，其他還包括大，雅適防潑水雙人座沙發，原價15,000元，會員特價12,599元，配合振興券滿額活動再折2,664元，僅需9,935元，直接省下5,000多元。

▲雅適防潑水沙發系列，是館內熱門商品。

而特力集團集合旗下實體三大居家零售通路，包括特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市，推出限量超值居家生活優惠方案，從7／15至7／31期間，特力愛家卡APP會員，憑政府振興券3,000元，至全台特力屋、HOLA、hoi好好生活「實體門市」，可兌換價值3,600元的特力集團購物電子券，現賺600元，可在3大通路門市消費時直接折抵，使用期限至8／9止。