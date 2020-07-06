fb ig video ETtoday search mobile

居家也振興！　生活工場滿3888元直接「去零頭」　HOLA用實體券現賺600

>

▲居家通路振興券方案。（圖／生活工場、特力提供）

▲居家通路振興券方案，生活工場推出特價商品再「滿額去零頭」。（圖／生活工場、特力提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

7月起振興三倍券預購上路不過幾日，總預購人數已達近300萬人，居家通路看好此波消費市場，紛紛推出優惠方案讓民眾搶便宜，生活工場宣佈7月份推出消費滿3,888元，現場「直接現折888元」，等同打了7.8折；特力集團則集結旗下通路包括特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市，憑政府振興券3,000元可換3,600元的購物券，主打豐富商品加回饋。

上半年民眾在家防疫，不少民眾開始想要「幫家升級」打造更舒適的居家心態，在下半年熱潮未減，居家通路也開始針對7月份即將迎來的振興券商機佈局。

生活工場宣布即起至7／31止，鎖定民眾報復性消費商機推出門市家具、家飾品、日用品、餐廚好物以及家電用品優惠價，最低6折起，此外消費每滿3,888元，再直接現折888元（可累計），等同只要付3,000元，線上商城也同步祭出消費滿1,000元現折100元活動。

▲居家通路振興券方案。（圖／生活工場、特力提供）▲居家通路振興券方案。（圖／生活工場、特力提供）

▲probeetle鋁框PC玫瑰金行李箱。

生活工場表示，以probeetle鋁框PC玫瑰金28吋行李箱為例，原價7,580元，會員特價4,799元，下殺6.3折，還可再搭配滿3,888元現折888元活動，只要花3,911元就能買回家，等同原價的5.1折，其他還包括大，雅適防潑水雙人座沙發，原價15,000元，會員特價12,599元，配合振興券滿額活動再折2,664元，僅需9,935元，直接省下5,000多元。

▲居家通路振興券方案。（圖／生活工場、特力提供）

▲雅適防潑水沙發系列，是館內熱門商品。

而特力集團集合旗下實體三大居家零售通路，包括特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市，推出限量超值居家生活優惠方案，從7／15至7／31期間，特力愛家卡APP會員，憑政府振興券3,000元，至全台特力屋、HOLA、hoi好好生活「實體門市」，可兌換價值3,600元的特力集團購物電子券，現賺600元，可在3大通路門市消費時直接折抵，使用期限至8／9止。

▲居家通路振興券方案。（圖／生活工場、特力提供）

關鍵字：

振興券, 三倍券, 振興三倍券, 生活工場, 特力, 特力屋, HOLA, hoi好好生活
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

職場新鮮人第一顆精品包推薦　LV、Dior、Balenciaga入門款都三萬元以下

職場新鮮人第一顆精品包推薦　LV、Dior、Balenciaga入門款都三萬元以下

New Balance繽紛新款、Nike哈密瓜漸層！夏天必收的5雙「果汁色」球鞋

New Balance繽紛新款、Nike哈密瓜漸層！夏天必收的5雙「果汁色」球鞋

「冒險主題飯店」住宿＋瘋玩14,300元➔3,135元！全台唯一　還能看曾文水庫美景

「冒險主題飯店」住宿＋瘋玩14,300元➔3,135元！全台唯一　還能看曾文水庫美景

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻 日本媽媽用一顆「荷包蛋」變出維尼　還有戴口罩的小丸子也在便當裡 長知識！護髮油早、晚功用「大不同」，秀髮微濕效果更加乘 38歲凱特綁馬尾秒變學生妹　穿2萬藍洋裝與威廉王子搭成情侶裝 張鈞甯墾丁拍戲有「仙女水」護體　曬得肌膚泛紅卻照樣發光 《歡樂滿屋》鄭海莉長大了！從討人厭的小孩變成高顏值美少女 網傳「4大地雷食物」少吃！　小心私密處飄異味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面