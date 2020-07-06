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7月伯朗咖啡館「平日天天買一送一」　星巴克「限定3天」加碼好友分享券

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▲連鎖咖啡振興券方案。（圖／記者許力方攝、伯朗提供）

▲連鎖咖啡振興券方案，伯朗咖啡館打出平日天天買一送一。（圖／記者許力方攝、伯朗、丹堤提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期振興券話題吵熱消費市場，連鎖咖啡包括丹堤、星巴克也紛紛祭出優惠方案搶振興券商機，金車旗下伯朗咖啡館，今（7／6）宣布7月促銷方案，適逢年中慶推出「平日買一送一」優惠，想搶便宜不用看特定日，直接走進去就對了！星巴克日前也公告，7／15至7／17限定3天持振興實體券至門市消費，將「加碼」好友分享券。

伯朗咖啡館宣布即起至7月底止，除原有多數門市舉辦的每周一舉辦飲品分享日與每周五卡友日買一送一優惠，再「加碼」於周二至周四，其「熱情盛夏限定飲品」系列也推買一送一優惠，意即周一至周五的上班日，天天都有買一送一的優惠促銷。

▲連鎖咖啡振興券方案。（圖／記者許力方攝、伯朗提供）

▲熱情盛夏限定飲品系列。

此外，伯朗於7月續推「指定套餐買一送一」優惠，在午晚餐指定時間，包括「半熟蛋肉醬義大利麵」、「嫩雞胸咖哩飯」、「直火牛肉丼飯」、「松露菌菇義大利麵」與「鮮蔬水果優格沙拉」，均在優惠之列，也可揪同事前去吃一波。

▲連鎖咖啡振興券方案。（圖／記者許力方攝、伯朗提供）

星巴克則針對振興券推出以紙本券消費可享全店9折優惠，從咖啡飲料、餐點食品到咖啡用品等消費均有涵蓋，優惠期間長達半年，此外，振興券上路的首3日，從7／15至7／17期間，再加碼以「紙本振興三倍券」到店單筆消費，再加贈全品項飲料好友分享優惠，等同多賺一次買一送一。

▲▼星巴克,星巴克咖啡,星巴克買一送一。（圖／記者許力方攝）

另間連鎖咖啡丹堤，也針對振興券祭出利多方案，從7／15至7／25期間，消費者至丹堤行動購物網，使用綁定信用卡刷卡購買咖啡寄杯，大杯美式綜合咖啡、特大冰黑咖啡2款，享有買10杯送20杯優惠，等同30杯飲品僅需花10杯價格，約為3.3折，寄杯使用期限可長達一整年。路易莎也宣布振興券優惠，7／15至7／31憑券到店消費，可享餐飲85折優惠。

▲丹堤,買一送一。（圖／翻攝丹堤官網）

85度C針對振興券則從6／19起，全台門市單筆消費滿200元，就送200元「滿額抵用券」，消費滿300元就送300元抵用券，其「滿額抵用券」使用期限從7／15起至2020年底，使用方式則是消費滿100元可抵用10元。

關鍵字：

振興券, 三倍券, 振興三倍券, 星巴克, 買一送一, 伯朗咖啡館, 路易莎, 丹堤
fashion.net

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